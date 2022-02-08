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Голливудский режиссёр пожаловался на отсутствие секса в супергеройских фильмах

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 13:49
Голливудский режиссёр пожаловался на отсутствие секса в супергеройских фильмах Режиссёра возмущает отсутствие в супергеройских фильмов реалистичного поведения (фото: youtube.com/FlicksAndTheCit)/
Автор: Сергей Кулик

Американский режиссер Стивен Содерберг присоединился к критике супергеройских фильмов. Его недовольство вызывает тот факт, что в таких блокбастерах не показывают сцены секса.

В интервью изданию Daily Beast Содерберг признался, что он слишком "привязан к земле", чтобы воображать вселенную, в которой нарушаются все законы физики.

"Мне же нужно понимать мир, понимать то, как писать историю, или курировать ее создание или разработку персонажей. И помимо того, что там можно путешествовать во времени, не обращать внимания на гравитацию или стрелять лучами из пальцев, там еще и нет секса. Я не знаю, как указывать актерам, как вести себя в мире, в котором это не имеет значения", - заявил режиссер.

На вопрос, хотел бы кинематографист снять кино с супергероями Содерберг ответил, что не считает такие фильмы более низкими по уровню, чем его работы, однако отсутствие в супергеройских фильмов реалистичного поведения людей, например секса, вызывает у него растерянность. Режиссер также пошутил, что слишком "привязан к земле" и что у него просто не хватает для этого воображения.

Стивен Содерберг снял такие фильмы, как "Одиннадцать друзей Оушена", "Солярис", "Заражение", "Восемь подруг Оушена", "Прачечная", "Билл и Тед снова в деле" и сериал "Больница Никербокер".

10 февраля на HBO Max назначена премьера триллера Содергберга "KIMI" с Зои Кравиц в главной роли.

Фильм расскажет о страдающей агорафобией (страх открытого пространства) девушке, которая вынуждена преодолевать свои страхи, чтобы сообщить о преступлении, доказательства которого она обнаружила, расшифровывая рабочие аудиозаписи.

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