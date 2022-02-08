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Голлівудський режисер поскаржився на відсутність сексу в супергеройських фільмах

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Вівторок 08 лютого 2022 13:49
Голлівудський режисер поскаржився на відсутність сексу в супергеройських фільмах Режисера обурює відсутність у супергеройських фільмів реалістичної поведінки (фото: youtube.com/FlicksAndTheCit)/
Автор: Сергій Кулик

Американський режисер Стівен Содерберг приєднався до критики супергеройських фільмів. Його невдоволення викликає той факт, що в таких блокбастерах не показують сцени сексу.

В інтерв'ю виданню Daily Beast Содерберг зізнався, що він занадто "прив'язаний до землі", щоб уявляти всесвіт, в якій порушуються всі закони фізики.

"Мені ж потрібно розуміти світ, розуміти те, як писати історію, або курирувати її створення або розробку персонажів. І крім того, що там можна подорожувати в часі, не звертати уваги на гравітацію або стріляти променями з пальців, там ще й немає сексу. Я не знаю, як вказувати акторам, як поводитися в світі, в якому це не має значення", - заявив режисер.

На питання, чи хотів би кінематографіст зняти кіно з супергероями Содерберг відповів, що не вважає такі фільми нижчими за рівнем, ніж його роботи, проте відсутність в супергеройських фільмів реалістичної поведінки людей, наприклад сексу, викликає у нього розгубленість. Режисер також пожартував, що занадто "прив'язаний до землі" і що у нього просто не вистачає для цього уяви.

Стівен Содерберг зняв такі фільми, як "Одинадцять друзів Оушена", "Соляріс"," зараження", "Вісім подруг Оушена", "Пральня", "Білл і Тед знову в справі" і серіал "Лікарня Нікербокер".

10 лютого на HBO Max призначена прем'єра трилера Содергберга "KIMI" з Зої Кравіц у головній ролі.

Фільм розповість про дівчину що страждає агорафобією (страх відкритого простору), вона змушена долати свої страхи, щоб повідомити про злочин, докази якого вона виявила, розшифровуючи робочі аудіозаписи.

Раніше ми писали про те, що на плакаті "Бетмена" знайшли секретне повідомлення

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