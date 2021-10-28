"Холостячку 2" Огневич засекли в киевском ресторане с одним из фаворитов: фотодоказательства

Пока поклонники самого романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич думают и гадают, с кем же она осталась и кого из мужчин выбрала в финале, сама певица интригует их намеками. Не удивительно, что фаны активно отслеживают странички участников и самой артистки, пытаясь найти хоть какие-то подсказки. И вот, Злата была замечена с одним из своих фаворитов в заведении в центре Киева!

Так, Злата и рекордсмен и чемпион по дайвингу Андрей Хветкевич, которого участники прозвали Акваменом, очутились в одном из атмосферных киевских ресторанов, но скрыли тот факт, что посетили это место вдвоем. Их тайну выдали Instagram Stories.

Злата искренне восхитилась антуражем и атмосферой заведения. Она заявила, что благодаря обстановке переместилась в родной Крым, по которому очень скучает.

"Как человек, выросший в Крыму, я скажу, что восток невозможно забыть. Он пряный и вкусный", - подписала видео из ресторана "холостячка".

Скриншот: instagram.com/zlata.ognevich

Злата намекнула, что находится в заведении одна и поделилась личной историей.

"Решила спрятаться в уединенное местечко в самом центре Киева. Уютный восточный колорит, обожаю такие штуки. Напоминает мне чем-то Крым и наш любимый с девчонками ресторан в Судаке, куда мы вечером приходили на вкуснейший лагман и делились всем, что случилось за день", - погрузилась в приятные воспоминания певица.

В свою очередь, Андрей также решил записать видео в этом же заведении. Мужчина показал свой столик, который, судя по кадрам, накрыт для двоих.

Скриншот: instagram.com/diveeasy

К слову, в шестом выпуске "Холостячки 2" у Златы и Андрея было необычное свидание – чувственная съемка в поле под дождем. Правда, на рандеву присутствовал еще один участник – Винченцо Дулепа, но его певица отправила домой на Церемонии Роз.

А вот с Андреем в кадре у нее случилась настоящая химия. Спортсмен так описал завораживающие романтичные кадры с певицей: "Я был рядом, чувствовал Злату, ее тепло и хрупкость. Она та, о ком хочется заботиться, которую хочется кружить под дождем и не зарабатывать напором баллы за поцелуи, а позволить всему случиться органично. Так и происходило! Ментальная близость очень чувствуется. Это больше, чем коннект".