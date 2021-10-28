"Холостячку 2" Огнєвіч засікли в київському ресторані з одним з фаворитів: фотодокази

Поки шанувальники найромантичнішого реаліті осені "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч думають і гадають, з ким же вона залишилася і кого з чоловіків вибрала у фіналі, сама співачка інтригує їх натяками. Не дивно, що фани активно відстежують сторінки учасників і самої артистки, намагаючись знайти хоч якісь підказки. І ось, Злата була помічена з одним зі своїх фаворитів у закладі в центрі Києва!

Так, Злата і рекордсмен і чемпіон з дайвінгу Андрій Хветкевич, якого учасники прозвали Акваменом, опинилися в одному з атмосферних київських ресторанів, але приховали той факт, що відвідали це місце удвох. Їх таємницю видали Instagram Stories.

Злата щиро захопилася антуражем і атмосферою закладу. Вона заявила, що завдяки обстановці перемістилася в рідний Крим, за яким дуже сумує.

"Як людина, що виросла в Криму, я скажу, що схід неможливо забути. Він пряний і смачний", - підписала відео з ресторану "холостячка".

Скріншот: instagram.com/zlata.ognevich

Злата натякнула, що знаходиться в закладі одна і поділилася особистою історією.

"Вирішила сховатися у відокремлене місце в самому центрі Києва. Затишний східний колорит, обожнюю такі штуки. Нагадує мені чимось Крим і наш улюблений з дівчатами ресторан в Судаку, куди ми ввечері приходили на смачний лагман і ділилися всім, що сталося за день", - занурилася в приємні спогади співачка.

У свою чергу, Андрій також вирішив записати відео в цьому ж закладі. Чоловік показав свій столик, який, судячи з кадрів, накритий для двох.

Скріншот: instagram.com/diveeasy

До слова, в шостому випуску "Холостячки 2" у Злати і Андрія було незвичайне побачення – чуттєва зйомка в полі під дощем. Правда, на рандеву був присутній ще один учасник - Вінченцо Дулепа, але його співачка відправила додому на Церемонії Троянд.

А ось з Андрієм в кадрі у неї трапилася справжня хімія. Спортсмен так описав чарівні романтичні кадри зі співачкою: "Я був поруч, відчував Злату, її тепло і тендітність. Вона та, про кого хочеться піклуватися, яку хочеться кружляти під дощем і не заробляти напором бали за поцілунки, а дозволити всьому статися органічно. Так і відбувалося! Ментальна близькість дуже відчувається. Це більше, ніж коннект".