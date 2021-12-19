"Холостяка 2" Огневич и фаворит зрителей Тарапата намекнули на отношения: открывается другая грань

На финальном пост-шоу проекта "Холостячка 2" - "Как выйти замуж" вскрылась вся правда об отношениях Златы Огневич и победителя Андрея Задворного. Оказалось, что пара не вместе и разошлась через 1,5 месяца совместной жизни. Утешить расстроенную певицу, которую бросил любимый, поспешил любимчик зрителей, бизнесмен Максим Тарапата.

В пограмме " Невероятная правда о звездах " Злата рассказала о сложном разрыве с Андреем и призналась, что же ее объединяет с Максимом.

"Влюбленное сердце, оно слепо. Оно никогда не подаст тревожных сигналов. Оно будет снова и снова прощать, снова и снова давать шанс", - прокомментиовала разрыв с победителем реалити Злата.

Злата Огневич тяжело переживала разрыв с Андреем Задворным (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

После того, как мужчина сообщил о решении разорвать отношения, артистка сразу же обратилась за содействием к родному человеку.

"Моей первой поддержкой стала сестричка. Я сразу же ей позвонила, мне даже ничего не надо было объяснять. Она сказала: "Все, я к тебе еду!". Я ту ночь не спала, она меня обнимала, утешала", - вспомнила Огневич.

На следующий день она обратилась к психотерапевту и считает, что сделала это очень своевременно.

Злата получила поддержку от сестры и друга-участника проекта (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Сейчас ситуация видится с другой стороны. У меня есть моя личная история. Вот так у меня получилось, но я нашла в себе силы поблагодарить, отпустит и идти дальше", – поделилась мудростью Злата.

Певица решила сконцентрироваться на карьере, которая помогла ей справиться с эмоциями, а также получила неожиданную поддержку в лице экс-участника "Холостячки 2" Максима Тарапаты.

"Мне нужно было делать блогерскую съемку и мне не хватало элемента. Я позвонила Максиму, слово за слово, и так в этом диалоге появился Андрей. Мол, у Андрея спроси, куда он положил. Я говою: "Я уже у Андрея не спрошу, потому что мы завершили отношения". Макс обалдел в тот момент и предложил поддержку", - вспомнила о судьбоносном диалоге певица.

Максим поспешил утешить и поддержать Злату после разрыва с любимым (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим тут же посешил на помощь Злате, ведь сразу понял, что она разбита и нуждается в заботе и участии. Хоть молодые люди уверяют, что их связывает лишь дружба, но не отрицают, что она способна перерасти в нечто большее.

"Мы поехали на аэродром смотреть как взлетают самолеты. В каких-то моментах молчали, а где-то я рассказывала, что я сейчас чувствую. Я очень рада, что в моей жизни есть такой человек", - признается Злата.

Певица и бизнесмен часто видятся, и каждая встреча дарит им приятные чувства.

"Дружба всегда строится на любви, доверии, понимании. Дружба для меня – это тоже любовь к человеку. Я хочу сказать, что все возможно", - загадочно отвечает Злата на вопрос об отношеиях с Максимом.

Максим Тарапата и Злата Огневич не отрицают, что дружба может перерасти в любовь (фото: instagram.com/tarmaks)

"Любов – сильное и глубокое чувство. Я бы не хотел, чтобы Злата просто исчезла из моей жизни. Сейчас в наших отношениях со Златой открывается немножко другая грань", - признается бизнесмен.

Еще больше масла в огонь Максим подлил загадочным постом в Instagram. На черно-белом фото он позирует в непривычном боксерском образе, демонстрируя собранность и задумчивость.

"И все же, можно ли победить в борьбе за любовь? Или любовь и борьба понятия несовместимы?" – поинтересовался он.

Максим оставил интригующее послание (фото: instagram.com/tarmaks)