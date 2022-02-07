Хуже некуда: Джаред Лето и Бен Аффлек попали в номинанты на антипремию "Золотая малина"
Члены жюри антинаграды «Золотая малина» объявили номинантов, выявив худших кинодеятелей прошедшего 2021 года, среди который Бен Аффлек, Джаред Лето, Меган Фокс и другие.
О худших в мире кино рассказывает газета USA Today
Награды антипремии присуждаются тем, кого жюри "Золотой малины" считает самыми ужасными фильмами и спектаклями 2021 года.
Абсолютным рекордсменом по количеству номинаций стал фильм "Диана: Мюзикл" (Diana) от стриминг-сервиса Netflix, заполучив девять номинаций.
Джаред Лето получил номинации "Малины" как худший актер второго плана и худшая пара за роль Паоло Гуччи.
Фильм баскетболиста Леброна Джеймса "Космический джем: новое наследие" получил четыре номинации, включая "Худший фильм" и "Худший актер"
Бен Аффлек был номинирован как худший актер за роль французского барона графа Пьера д’Алансона в "Последней дуэли" Ридли Скотта.
В этом году также решили по-особому отметить Брюса Уиллиса, создав для него отдельную категорию антипремии "Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". Восемь номинаций охватывают все низкопробное творчество Уиллиса ушедшего года: "Американская осада", "Вершина", "Космический грех", "Тупик", "Крепость", "Из смерти", "Выжить в игре" и "Полночь в просо".
Триллер "Полночь", спровоцировавший бурный роман между Машин Ган Келли и Меган Фокс, также принес Фокс номинацию на худшую женскую роль.
Списки номинантов выглядят следующим образом:
Худший фильм
"Диана: Мюзикл" (Diana the Musical)
"Бесконечность" (Infinite)
"Карен" (Karen)
"Космический джем: Новое поколение" (Space Jam: A New Legacy)
"Женщина в окне" (The Woman in the Window)
Худший актёр
Скотт Иствуд ("Опасный")
Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")
Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
Марк Уолберг ("Бесконечность")
Худшая актриса
Эми Адамс ("Женщина в окне")
Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
Тэрин Мэннинг ("Карен")
Руби Роуз ("Ангел мести")
Худшая актриса второго плана
Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
Софи Куксон ("Бесконечность")
Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актёр второго плана
Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски")
Мэл Гибсон ("Опасный")
Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")
Джаред Лето ("Дом Gucci")
Худший режиссёр
Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
Дэмон «Коук» Дэниелс ("Карен")
Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски")
Джо Райт ("Женщина в окне")
Худший экранная пара
ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джеме 2"
Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его одежда или его нелепый акцент в "Доме Gucci"
Бен Платт и любой другой персонаж, который играет так же, как Платт поёт, в "Дорогом Эване Хансене"
Том и Джерри в "Томе и Джерр"
Любой представитель актёрского состава и любой музыкальный номер в "Диане: Мюзикл"
Худший сценарий
"Диана: Мюзикл"
"Карен"
"Женщина в окне"
"Ограбление по-джентльменски"
"Твист"
Победители "Золотой малины" традиционно станут известны за день до вручения "Оскара" 26 марта.
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