Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"

Нагороди Антипремії присуджуються тим, кого журі "Золотої малини" вважає найжахливішими фільмами та виставами 2021 року.

Абсолютним рекордсменом за кількістю номінацій став фільм "Діана: Мюзикл" (Diana) від стрімінг-сервісу Netflix, отримавши дев'ять номінацій.

Джаред Лето отримав номінації "малини" як найгірший актор другого плану і найгірша пара за роль Паоло Гуччі.

Фільм баскетболіста Леброна Джеймса "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації, включаючи "найгірший фільм" і "найгірший актор"

Бен Аффлек був номінований як найгірший актор за роль французького барона графа П'єра д'Алансона в "Останній дуелі" Рідлі Скотта.

Цього року також вирішили по-особливому відзначити Брюса Вілліса, створивши для нього окрему категорію антипремії "найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". Вісім номінацій охоплюють всю низькопробну творчість Вілліса минулого року: "американська облога", "Вершина", "Космічний гріх", "Тупик", "Фортеця", "З смерті", "Вижити в грі"і" Північ в просо".

Трилер "Північ", що спровокував бурхливий роман між Машин Ган Келлі і Меган Фокс, також приніс актрисі номінацію на найгіршу жіночу роль.

Списки номінантів виглядають наступним чином:

Найгірший фільм

"Діана: Мюзикл "(Diana the Musical)

"Нескінченність" (Infinite)

"Карен" (Karen)

"Космічний джем: Нове покоління" (Space Jam: A New Legacy)

"Жінка у вікні" (the Woman in the Window)

Найгірший актор

Скотт Іствуд ("Небезпечний")

Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")

Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")

Марк Уолберг ("Нескінченність")

Найгірша актриса

Емі Адамс ("Жінка у вікні")

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")

Терін Меннінг ("Карен")

Рубі Роуз ("Ангел помсти")

Найгірша актриса другого плану

Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")

Софі Куксон ("Нескінченність")

Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")

Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану

Бен Аффлек ("остання дуель")

Нік Кеннон ("Пограбування по-джентльменськи")

Мел Гібсон ("Небезпечний")

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")

Джаред Лето ("Будинок Gucci")

Найгірший режисер

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")

Демон "Коук" Деніелс ("Карен")

Ренні Харлін ("Пограбування по-джентльменськи")

Джо Райт ("Жінка у вікні")

Найгірший екранна пара

ЛеБрон Джеймс і будь-який анімаційний персонаж Warner в "Космічному Джемі 2"

Джаред Лето і його 17-фунтове латексне обличчя, його одяг або його безглуздий акцент в "Будинку Gucci"

Бен Платт і будь-який інший персонаж, який грає так само, як Платт співає, в "Дорогому Евані Хансені"

Том і Джеррі в "Томі і Джеррі"

Будь-який представник акторського складу і будь-який музичний номер в "Діані: Мюзикл"

Найгірший сценарій

"Діана: Мюзикл"

"Карен"

"Жінка у вікні"

"Пограбування по-джентльменськи"

"Твіст"

Переможці " Золотої малини "традиційно стануть відомі за день до вручення "Оскара" 26 березня.