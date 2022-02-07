Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"

Члени журі антинагради "Золота малина" оголосили номінантів, виявивши найгірших кінодіячів минулого 2021 року, серед який Бен Аффлек, Джаред Лето, Меган Фокс та інші.

Про найгірших у світі кіно та театру розповідає газета USA Today

Нагороди Антипремії присуджуються тим, кого журі "Золотої малини" вважає найжахливішими фільмами та виставами 2021 року.

Абсолютним рекордсменом за кількістю номінацій став фільм "Діана: Мюзикл" (Diana) від стрімінг-сервісу Netflix, отримавши дев'ять номінацій.

Джаред Лето отримав номінації "малини" як найгірший актор другого плану і найгірша пара за роль Паоло Гуччі.

Фільм баскетболіста Леброна Джеймса "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації, включаючи "найгірший фільм" і "найгірший актор"

Бен Аффлек був номінований як найгірший актор за роль французького барона графа П'єра д'Алансона в "Останній дуелі" Рідлі Скотта.

Цього року також вирішили по-особливому відзначити Брюса Вілліса, створивши для нього окрему категорію антипремії "найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". Вісім номінацій охоплюють всю низькопробну творчість Вілліса минулого року: "американська облога", "Вершина", "Космічний гріх", "Тупик", "Фортеця", "З смерті", "Вижити в грі"і" Північ в просо".

Трилер "Північ", що спровокував бурхливий роман між Машин Ган Келлі і Меган Фокс, також приніс актрисі номінацію на найгіршу жіночу роль.

Списки номінантів виглядають наступним чином:

Найгірший фільм

"Діана: Мюзикл "(Diana the Musical)

"Нескінченність" (Infinite)

"Карен" (Karen)

"Космічний джем: Нове покоління" (Space Jam: A New Legacy)

"Жінка у вікні" (the Woman in the Window)

Найгірший актор

Скотт Іствуд ("Небезпечний")

Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")

Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")

Марк Уолберг ("Нескінченність")

Найгірша актриса

Емі Адамс ("Жінка у вікні")

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")

Терін Меннінг ("Карен")

Рубі Роуз ("Ангел помсти")

Найгірша актриса другого плану

Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")

Софі Куксон ("Нескінченність")

Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")

Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану

Бен Аффлек ("остання дуель")

Нік Кеннон ("Пограбування по-джентльменськи")

Мел Гібсон ("Небезпечний")

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")

Джаред Лето ("Будинок Gucci")

Найгірший режисер

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")

Демон "Коук" Деніелс ("Карен")

Ренні Харлін ("Пограбування по-джентльменськи")

Джо Райт ("Жінка у вікні")

Найгірший екранна пара

ЛеБрон Джеймс і будь-який анімаційний персонаж Warner в "Космічному Джемі 2"

Джаред Лето і його 17-фунтове латексне обличчя, його одяг або його безглуздий акцент в "Будинку Gucci"

Бен Платт і будь-який інший персонаж, який грає так само, як Платт співає, в "Дорогому Евані Хансені"

Том і Джеррі в "Томі і Джеррі"

Будь-який представник акторського складу і будь-який музичний номер в "Діані: Мюзикл"

Найгірший сценарій

"Діана: Мюзикл"

"Карен"

"Жінка у вікні"

"Пограбування по-джентльменськи"

"Твіст"

Переможці " Золотої малини "традиційно стануть відомі за день до вручення "Оскара" 26 березня.