Хуже некуда: Джаред Лето и Бен Аффлек попали в номинанты на антипремию "Золотая малина"

Награды антипремии присуждаются тем, кого жюри "Золотой малины" считает самыми ужасными фильмами и спектаклями 2021 года.

Абсолютным рекордсменом по количеству номинаций стал фильм "Диана: Мюзикл" (Diana) от стриминг-сервиса Netflix, заполучив девять номинаций.

Джаред Лето получил номинации "Малины" как худший актер второго плана и худшая пара за роль Паоло Гуччи.

Фильм баскетболиста Леброна Джеймса "Космический джем: новое наследие" получил четыре номинации, включая "Худший фильм" и "Худший актер"

Бен Аффлек был номинирован как худший актер за роль французского барона графа Пьера д’Алансона в "Последней дуэли" Ридли Скотта.

В этом году также решили по-особому отметить Брюса Уиллиса, создав для него отдельную категорию антипремии "Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года". Восемь номинаций охватывают все низкопробное творчество Уиллиса ушедшего года: "Американская осада", "Вершина", "Космический грех", "Тупик", "Крепость", "Из смерти", "Выжить в игре" и "Полночь в просо".

Триллер "Полночь", спровоцировавший бурный роман между Машин Ган Келли и Меган Фокс, также принес Фокс номинацию на худшую женскую роль.

Списки номинантов выглядят следующим образом:

Худший фильм

"Диана: Мюзикл" (Diana the Musical)

"Бесконечность" (Infinite)

"Карен" (Karen)

"Космический джем: Новое поколение" (Space Jam: A New Legacy)

"Женщина в окне" (The Woman in the Window)

Худший актёр

Скотт Иствуд ("Опасный")

Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")

Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")

Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

Эми Адамс ("Женщина в окне")

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")

Тэрин Мэннинг ("Карен")

Руби Роуз ("Ангел мести")

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")

Софи Куксон ("Бесконечность")

Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")

Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")

Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актёр второго плана

Бен Аффлек ("Последняя дуэль")

Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски")

Мэл Гибсон ("Опасный")

Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")

Джаред Лето ("Дом Gucci")

Худший режиссёр

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")

Дэмон «Коук» Дэниелс ("Карен")

Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски")

Джо Райт ("Женщина в окне")

Худший экранная пара

ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джеме 2"

Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его одежда или его нелепый акцент в "Доме Gucci"

Бен Платт и любой другой персонаж, который играет так же, как Платт поёт, в "Дорогом Эване Хансене"

Том и Джерри в "Томе и Джерр"

Любой представитель актёрского состава и любой музыкальный номер в "Диане: Мюзикл"

Худший сценарий

"Диана: Мюзикл"

"Карен"

"Женщина в окне"

"Ограбление по-джентльменски"

"Твист"

Победители "Золотой малины" традиционно станут известны за день до вручения "Оскара" 26 марта.