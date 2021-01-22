Известный украинский актер задумался о музыкальной карьере

Популярный украинский актер, звезда сериала "Выходите без звонка", четвертый сезон которого стартует 1 февраля в 17:00 на канале "Украина", рассказал, как с пользой проводит карантин.

39-летний актер признался, что первую неделю на карантине он праздновал. Как раз закончились съемки, и актер считал, что сама Вселенная подарил ему этот отдых.

Денис Роднянский (фото: instagram.com/denisrodnyansky)

"Отдохнул я так недельку, набрался сил, а карантин всё не заканчивается… И я стал проводить прямые эфиры в Instagram почти каждый день. Играл на гитаре, пел песни, тренировался, общался с друзьями-киношниками в эфире. Еще гулял по улицам в маске. Один, с плеером. Мне что понравилось, когда ты остаешься наедине сам с собой, все мысли утихают, ты начинаешь слышать себя. Вот это был такой челлендж для человечества – услышать себя. Мы не слышим себя в повседневной жизни. Мы для этого слишком заняты. Вот почему дети счастливее, чем взрослые. А взрослым надо задать себе вопрос. Как часто или когда в последний раз я гулял по улице просто так? Без цели. Не в магазин. Не на работу. Не на встречу. Не в банкомат. А без цели шел и смотрел на улицу, на небо, на облака, на деревья. На других людей. Душе ведь тоже нужно личное пространство, а мы про нее часто забываем в этой суете", - поделился Роднянский в интервью каналу "Украина".

Актер признается: справиться с напряжением помогли музыка, спорт, кино, общение с близкими и книги. Кстати, музыкой Роднянский занимается, сколько себя пам'помнит.

"Я начал петь в шесть лет в детском вокальном ансамбле "Нотка". В 11 лет стал играть на гитаре. И в 12 лет у меня появилась первая группа. До 15-ти лет я написал первый сольный альбом. Музыка - это моя жизнь. Песни пишу до сих пор. Думаю даже о музыкальной карьере. У меня дома десять музыкальных инструментов: две бас-гитары, акустическая гитара, бубен, две губные гармошки, вуркота, варган, шейкер и электронное пианино, которое во время карантина, кстати, купили", - говорит Денис.

Денис Роднянский (фото: instagram.com/denisrodnyansky)

Ранее мы писали, что украинский актер замахнулся на роль в фильме Marvel.