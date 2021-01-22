Відомий український актор задумався про музичну кар'єру

Популярний український актор, зірка серіалу "Виходьте без дзвінка", четвертий сезон якого стартує 1 лютого о 17:00 на каналі "Україна", розповів, як із користю проводить карантин.

39-річний актор зізнався, що перший тиждень на карантині він святкував. Якраз закінчилися зйомки, і актор вважав, що сам Всесвіт подарував йому цей відпочинок.

Денис Роднянський (фото: instagram.com/denisrodnyansky)

"Відпочив я так тиждень, набрався сил, а карантин все не закінчується... І я став проводити прямі ефіри в Instagram майже кожен день. Грав на гітарі, співав пісні, тренувався, спілкувався із друзями-кіношниками в ефірі. Ще гуляв вулицями в масці. Один, з плеєром. Мені що сподобалося, коли ти залишаєшся наодинці сам із собою, всі думки вщухають, ти починаєш чути себе. Ось це був такий челендж для людства - почути себе. Ми не чуємо себе в повсякденному житті. Ми для цього занадто зайняті. Ось чому діти щасливіші за дорослих. А дорослим треба поставити собі питання. Як часто або, коли в останнє я гуляв по вулиці просто так? Без мети. Не в магазин, не на роботу, не на зустріч, не в банкомат. А без мети йшов і дивився на вулицю, на небо, на хмари, на дерева. На інших людей. Душі теж потрібний особистий простір, а ми про неї часто забуваємо в цій метушні", - поділився Роднянський у інтерв'ю каналу "Україна".

Актор зізнається: впоратися із напругою допомогли музика, спорт, кіно, спілкування з близькими і книги. До речі, музикою Роднянський займається, скільки себе пам'ятає.

"Я почав співати в шість років у дитячому вокальному ансамблі "Нотка". В 11 років став грати на гітарі. І в 12 років у мене з'явилася перша група. До 15-ти років я написав перший сольний альбом. Музика - це моє життя. Пісні пишу досі. Думаю, навіть про музичну кар'єру. У мене вдома десять музичних інструментів: дві бас-гітари, акустична гітара, бубон, дві губні гармошки, вуркота, дримба, шейкер і електронне піаніно, яке під час карантину, до речі, купили", - говорить Денис.

Денис Роднянський (фото: instagram.com/denisrodnyansky)

Раніше ми писали, що український актор замахнувся на роль у фільмі Marvel.