Канье Уэст и Зендая снялись в новых рекламных роликах

Рекламы на Супербоуле - это отдельный вид искусства. 30 секунд эфирного времени в перерыве Супер Кубка в этом году обошелся рекламодателям в 6,5 миллиона долларов. Это больше примерно на один миллион долларов чем в 2021.

Учитывая стоимость такой рекламы, маркетологи подходят к представлению брендов очень ответственно, приглашая самых топовых суперзвезд.

Сервис по созданию сайтов Squarespace пригласил к себе главную героиню сериала "Эйфория" - Зендаю.

Пока Зендая примеряла на себя роль продавщицы ракушек, Канье Уэст снялся в эпизодической роли в рекламе McDonald’s. Конечно, в свойственной ему манере.

Нынешний соперник Уэста и по совместительству новый парень Ким Кардашьян - Пит Дэвидсон рекламировал майонез.

Помимо этого были представлены ролики с Морганом Фримэном, Мэтью Макконахи и Джимом Кэрри