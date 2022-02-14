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Канье Уэст и Зендая снялись в новых рекламных роликах

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Понедельник 14 февраля 2022 17:30
Канье Уэст и Зендая снялись в новых рекламных роликах Зендая в рекламе сервиса по созданию сайтов (фото: youtube.com/squarespace)
Автор: Сергей Кулик

Рекламы на Супербоуле - это отдельный вид искусства. 30 секунд эфирного времени в перерыве Супер Кубка в этом году обошелся рекламодателям в 6,5 миллиона долларов. Это больше примерно на один миллион долларов чем в 2021.

Подборкой роликов поделилось издание New York Post.

Учитывая стоимость такой рекламы, маркетологи подходят к представлению брендов очень ответственно, приглашая самых топовых суперзвезд.

Сервис по созданию сайтов Squarespace пригласил к себе главную героиню сериала "Эйфория" - Зендаю.

Пока Зендая примеряла на себя роль продавщицы ракушек, Канье Уэст снялся в эпизодической роли в рекламе McDonald’s. Конечно, в свойственной ему манере.

Нынешний соперник Уэста и по совместительству новый парень Ким Кардашьян - Пит Дэвидсон рекламировал майонез.

Помимо этого были представлены ролики с Морганом Фримэном, Мэтью Макконахи и Джимом Кэрри

Ранее мы писали о лучших трейлерах и тизерах новых блокбастеров.

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Канье Уэст зендая
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