Каньє Уест і Зендая знялися в нових рекламних роликах

Реклами на Супербоулі - це окремий вид мистецтва. 30 секунд ефірного часу в перерві Супер Кубка в цьому році обійшовся рекламодавцям в 6,5 мільйона доларів. Це більше приблизно на один мільйон доларів ніж у 2021.

Враховуючи вартість такої реклами, маркетологи підходять до представлення брендів дуже відповідально, запрошуючи самих топових суперзірок.

Сервіс зі створення сайтів Squarespace запросив до себе головню героіню серіалу "Ейфорія" - Зендаю.

Поки Зендая приміряла на себе роль продавщиці черепашок, Каньє Уест знявся в епізодичній ролі в рекламі Mcdonald's. Звичайно, у властивій йому манері.

Нинішній суперник Уеста і за сумісництвом новий хлопець Кім Кардашян - Піт Девідсон рекламував майонез.

Крім цього були представлені ролики з Морганом Фріменом, Метью Макконахі і Джимом Керрі