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Каньє Уест і Зендая знялися в нових рекламних роликах

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Понеділок 14 лютого 2022 17:30
Каньє Уест і Зендая знялися в нових рекламних роликах Зендая в рекламі сервісу зі створення сайтів (фото: youtube.com/squarespace)
Автор: Сергій Кулик

Реклами на Супербоулі - це окремий вид мистецтва. 30 секунд ефірного часу в перерві Супер Кубка в цьому році обійшовся рекламодавцям в 6,5 мільйона доларів. Це більше приблизно на один мільйон доларів ніж у 2021.

Підбіркою роликів поділилося видання New York Post.

Враховуючи вартість такої реклами, маркетологи підходять до представлення брендів дуже відповідально, запрошуючи самих топових суперзірок.

Сервіс зі створення сайтів Squarespace запросив до себе головню героіню серіалу "Ейфорія" - Зендаю.

Поки Зендая приміряла на себе роль продавщиці черепашок, Каньє Уест знявся в епізодичній ролі в рекламі Mcdonald's. Звичайно, у властивій йому манері.

Нинішній суперник Уеста і за сумісництвом новий хлопець Кім Кардашян - Піт Девідсон рекламував майонез.

Крім цього були представлені ролики з Морганом Фріменом, Метью Макконахі і Джимом Керрі

Раніше ми писали про кращих трейлерах і тизерах нових блокбастерів.

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