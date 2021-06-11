KAZKA спели для всемирно известного сериала: таких песен мы от них еще не слышали

Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычная гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка. У слушателя возникает ощущение единения с музыкой, с собой и окружающим миром, что также является одним из посылов сериала.

Фото: KAZKA презентовали новую песню для сериала "Моя любимая Страшко" (ANDREI MAXIMOV)

"Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаем сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно какой внешности человек и чем он занимается - мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и неприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное - давала веру в себя. Ведь главное - быть красивым сердцем и иметь чистые мысли, а все остальное условности", - отметила Зарицкая.

Что известно о сериале "Моя улюблена Страшко"

"Моя улюблена Страшко" - адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty", который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более чем 180 стран мира.

Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Она покажет реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы.

Главная героиня сериала собственным примером покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним меняется и героиня.

"Она внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно, если мы говорим о людях, которые работают в бьюти индустрии. Несмотря на то, что ее не воспринимают, смеются через брекеты, очки, одежду, которые очень далеки от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым", - комментируют создатели сериала.

Кто же сыграет главную героиню - станет известно уже совсем скоро. Пока есть только такие кадры:

Фото: кадры из сериала "Моя улюблена Страшко" (пресс-служба 1+1)