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На "Матрицу" подали в суд за низкие продажи билетов

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 13:44
На "Матрицу" подали в суд за низкие продажи билетов Новая "Матрица" с треском провалилась в прокате (фото: youtube.com/wbpictures/)
Автор: Сергей Кулик

Австралийская медиакомпания Village Roadshow подала в суд на киностудию Warner Bros. из-за решения выпустить новую "Матрицу: Воскрешение" в собственном онлайн-кинотеатре HBO Max.

Об этом сообщает издание New York Post

Суть претензий заключается в том, что Warner Bros якобы преждевременно выпустили фантастический боевик "Матрица: Воскрешение" на стриминге, чтобы максимально увеличить количество премиальных подписок на HBO Max к концу года (сам стриминг принадлежит медиагиганту WarnerMedia).

В декабре 2021 года фильм вышел в широкий прокат. И практически сразу же состоялся его цифровой релиз - в соответствии с так называемой схемой "гибридного проката", который не раз уже критиковали. Подобное решение негативно сказалось на кассовых сборах, а соответственно, и на выручке Village Roadshow.

Warner Bros. якобы договорилась о компенсациях с исполнителями главных ролей Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, а также с режиссёром Ланой Вачовски, но Village Roadshow ничего не получила от киностудии.

Фильм собрал довольно скромную кассу в кинотеатральном прокате - 153,5 миллионов долларов по всему миру при бюджете 190 миллионов долларов. Причем на американский прокат пришлось лишь 37 миллионов. Это худший показатель среди всех лент франшизы «Матрица».

Ранее мы писали о том, что Киану Ривз пожертвовал почти весь гонорар за "Матрицу" на благотворительность

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Матрица Киану Ривз
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