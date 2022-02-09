На "Матрицу" подали в суд за низкие продажи билетов

Суть претензий заключается в том, что Warner Bros якобы преждевременно выпустили фантастический боевик "Матрица: Воскрешение" на стриминге, чтобы максимально увеличить количество премиальных подписок на HBO Max к концу года (сам стриминг принадлежит медиагиганту WarnerMedia).

В декабре 2021 года фильм вышел в широкий прокат. И практически сразу же состоялся его цифровой релиз - в соответствии с так называемой схемой "гибридного проката", который не раз уже критиковали. Подобное решение негативно сказалось на кассовых сборах, а соответственно, и на выручке Village Roadshow.

Warner Bros. якобы договорилась о компенсациях с исполнителями главных ролей Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, а также с режиссёром Ланой Вачовски, но Village Roadshow ничего не получила от киностудии.

Фильм собрал довольно скромную кассу в кинотеатральном прокате - 153,5 миллионов долларов по всему миру при бюджете 190 миллионов долларов. Причем на американский прокат пришлось лишь 37 миллионов. Это худший показатель среди всех лент франшизы «Матрица».