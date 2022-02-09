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На "Матрицю" подали до суду за низькі продажі квитків

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Середа 09 лютого 2022 13:44
На "Матрицю" подали до суду за низькі продажі квитків Нова "Матриця" з тріском провалилася в прокаті (фото: youtube.com/wbpictures/)
Автор: Сергій Кулик

Австралійська медіакомпанія Village Roadshow подала до суду на кіностудію Warner Bros. через рішення випустити нову "матрицю: Воскресіння" у власному онлайн-кінотеатрі HBO Max.

Про це повідомляє видання New York Post

Суть претензій полягає в тому, що Warner Bros нібито передчасно випустили фантастичний бойовик "Матриця: Воскресіння" на стрімінгу, щоб максимально збільшити кількість преміальних підписок на HBO Max до кінця року (сам стрімінг належить медіагіганту WarnerMedia).

У грудні 2021 року фільм вийшов у широкий прокат. І практично відразу ж відбувся його цифровий реліз - відповідно до так званої схеми "гібридного прокату", який не раз вже критикували. Подібне рішення негативно позначилося на касових зборах, а відповідно, і на виручці Village Roadshow.

Warner Bros. нібито домовилася про компенсації з виконавцями головних ролей Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс, а також з режисером Ланою Вачовскі, але Village Roadshow нічого не отримала від кіностудії.

Фільм зібрав досить скромну касу в кінотеатральному прокаті - 153,5 мільйонів доларів по всьому світу при бюджеті 190 мільйонів доларів. Причому на американський прокат довелося лише 37 мільйонів. Це найгірший показник серед усіх стрічок франшизи "Матриця".

Раніше ми писали про те, що Кіану Рівз пожертвував майже весь гонорар за "матрицю" на благодійність

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