На "Матрицю" подали до суду за низькі продажі квитків

Австралійська медіакомпанія Village Roadshow подала до суду на кіностудію Warner Bros. через рішення випустити нову "матрицю: Воскресіння" у власному онлайн-кінотеатрі HBO Max.

Суть претензій полягає в тому, що Warner Bros нібито передчасно випустили фантастичний бойовик "Матриця: Воскресіння" на стрімінгу, щоб максимально збільшити кількість преміальних підписок на HBO Max до кінця року (сам стрімінг належить медіагіганту WarnerMedia).

У грудні 2021 року фільм вийшов у широкий прокат. І практично відразу ж відбувся його цифровий реліз - відповідно до так званої схеми "гібридного прокату", який не раз вже критикували. Подібне рішення негативно позначилося на касових зборах, а відповідно, і на виручці Village Roadshow.

Warner Bros. нібито домовилася про компенсації з виконавцями головних ролей Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс, а також з режисером Ланою Вачовскі, але Village Roadshow нічого не отримала від кіностудії.

Фільм зібрав досить скромну касу в кінотеатральному прокаті - 153,5 мільйонів доларів по всьому світу при бюджеті 190 мільйонів доларів. Причому на американський прокат довелося лише 37 мільйонів. Це найгірший показник серед усіх стрічок франшизи "Матриця".