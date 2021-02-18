"Незакрытая мишень": украинцам покажут долгожданную спортивную драму

О чем сериал "Незакрытая мишень"

Это история о спортсменке Кате Горенко, у которой есть все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но главная героиня не знает, что абсолютной чужой ей человек уже вынашивает план мести и готов разрушить ее жизнь и успешную спортивную карьеру. Мало того, действия коварной Марины станут причиной множества потерь, разоблачений и катастроф.

У Олеси Мацкевич-Грибок, которая сыграла Катю Горенко, прекрасная спортивная подготовка. Актриса уверена, что получила роль в "Незакрытой мишени" неслучайно.

"Раньше я играла абсолютно других героинь - девочек, которые приехали из деревни покорять столицу. Потом я поняла, что надо менять свое тело. То есть мне нужно "сигнализировать" внешне, что я могу играть что-то другое. И я стала очень много заниматься спортом. Настолько, насколько можно было позволить себе по времени. И для меня мой результат - это причина и следствие. Если ты меняешься, тогда получаешь то, что хочешь", - рассказала Олеся.

Съемки сериала "Незакрытая мишень" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Название фильма напрямую связано с биатлоном и с тем, что будет происходить в жизни героев.

"В биатлоне незакрытая мишень черного цвета. Когда биатлонист попадает в нее, то благодаря удару пули срабатывает механизм, который закрывает ее белым клапаном. Если же спортсмен не попадает в нее, то есть не закрывает мишень, тогда он получает дополнительный штрафной круг. Другими словами, человек должен снова пройти уже знакомый путь и опять вернуться к этой же проблеме. И так будет постоянно, пока он, как сегодня модно говорить, не закроет гештальт. Наш сериал "Незакрытая мишень" как раз о том, что проблемы надо решать сегодня, не делать второй круг в своей жизни. Иначе она будет напоминать бег на месте", - пояснил актер Артем Позняк.

Однако "Незакрытая мишень" - это не только мелодрама, а еще и фильм об отношениях людей, их комплексы и скелеты в шкафу.

"Вот ведь какая потрясающая штука: наша героиня попадает в криминальную историю совершенно случайно, сделав всего один неверный шаг. Поэтому криминал в нашем фильме - даже не флер, это просто случайность! Мы все заложники обстоятельств", - отметил режиссер Сергей Борчуков.

В картине также снялись Валерия Ходос, Ирина Новак, Артем Алексеев, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Елена Узлюк, Михаил Кришталь, Константин Октябрьский, Ольга Голдыс.

Трейлер сериала "Незакрытая мишень"