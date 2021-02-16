"Номера": нашумевший фильм Сенцова впервые покажут по ТВ

Интересные факты

Над созданием фильма Сенцов работал, будучи в российской тюрьме, оттуда он написал более 100 писем творческой команде с подробными указаниями и рекомендациями по актерскому составу, сценографии и костюмам и других аспектах производства.

"Съемки этого фильма стали для меня интересным опытом – я работал над ним дистанционно, с помощью писем, отправленных из тюрьмы. Это мой манифест", - говорит Олег.

Мировая премьера картины состоялась в рамках программы специальных показов Berlinale Special на 70-м Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года.

Кадр из фильма "Номера"

О чем фильм "Номера"

Фильм, в основу которого положена одноименная повесть Сенцова 2011-го года, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю.

Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Кадр из фильма "Номера"

Кто режиссер фильма "Номера"

На съемочной площадке творческий замысел Сенцова воплотил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Для меня фильм "Номера" – своеобразный Ноев ковчег, потому что кроме жанра, который Олег определил как антиутопия, для меня это полифония жанров: гротеск, антиутопия, мелодрама и детектива немного и трагедия. Мне очень понравилась пьеса. Она чем-то напомнила мне пьесу Самюэля Беккета "В ожидании Годо" и мне тогда показалось что я точно знаю, что в каждой сцене должно быть, что каждый персонаж говорит, что требует, о чем мечтает. Работа над фильмом – это был мой вызов, это была возможность вернуться к первой профессии именно театрального режиссера и совместить кино с театром. Безусловно работать было сложно без возможности разговаривать, обсуждать детали", - рассказал Сеитаблаев.

Трейлер фильма "Номера"

Премьера фильма "Номера" в эфире канала "Украина" состоится 19 февраля, сразу после выпуска политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".