"Номери": нашумівший фільм Сенцова вперше покажуть по ТБ
19 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні, на каналі "Україна" відбудеться прем’єра фільму-антиутопії за п’єсою Олега Сенцова "Номери".
Розповідаємо, чому цей фільм вартий уваги.
Цікаві факти
Над створенням фільму Сенцов працював, будучи у російській в’язниці, звідти він написав понад 100 листів творчій команді з детальними вказівками та рекомендаціями щодо акторського складу, сценографії та костюмів та інших аспектів виробництва.
"Зйомки цього фільму стали для мене цікавим досвідом - я працював над ним дистанційно, за допомогою листів, відправлених з в’язниці. Це мій маніфест", - говорить Олег.
Світова прем'єра картини відбулась в рамках програми спеціальних показів Berlinale Special на 70-му Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року.
Кадр з фільму "Номери"
Про що фільм "Номери"
Фільм, в основу якого покладена однойменна повість Сенцова 2011-го року, розповідає про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю - Нулю.
Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони.
Кадр з фільму "Номери"
Хто режисер фільму "Номери"
На знімальному майданчику творчий задум Сенцова втілив режисер Ахтем Сеїтаблаєв.
"Для мене фільм "Номери" - своєрідний Ноїв ковчег, тому що окрім жанру, який Олег визначив як антиутопія, для мене це поліфонія жанрів: гротеск, антиутопія, мелодрама і детективу трохи та трагедія. Мені дуже сподобалась п’єса. Вона чимось нагадала мені п’єсу Семюеля Беккета "В очікуванні Годо" і мені тоді чомусь здалося що я точно знаю, що в кожній сцені має бути, що кожен персонаж говорить, що вимагає, про що мріє. Робота над фільмом - це був мій виклик, це була можливість повернутись до першої професії саме театрального режисера і поєднати кіно з театром. Безумовно працювати було складно без можливості розмовляти, обговорювати деталі", - розповів Сеїтаблаєв.
Трейлер фільму "Номери"
Прем’єра фільму "Номери" в ефірі каналу "Україна" відбудеться 19 лютого, відразу після випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов став батьком втретє і показав зворушливе фото.