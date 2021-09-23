Я не нуждаюсь в излишнем пиаре: стоматолог из "Холостячки 2" признался, зачем пришел на шоу
В прошлую пятницу, 17 сентября, состоялась премьера самого романтического шоу осени – "Холостячка 2". Главная героиня проекта Злата Огневич пришла искать свою любовь. После первой вечеринки в проекте осталось 16 мужчин, среди которых и стоматолог Роман Васильев - более того, он получил от певицы розу первого впечатления. Видимо, эффектное появление молодого доктора на белом коне поразило звезду.
Получив немало обвинений, что он пришел на шоу ради пиара, Роман решил ответить хейтерам на своей странице в Instagram.
Васильеву 33 года и несколько лет назад он переехал в столицу из Николаева, чтобы развиваться профессионально. Мужчина решил рассказать подписчикам, почему решился пойти на проект. Он отметил, что ему не нужен лишний пиар и заявил, что пациенты сами могут дать оценку его работе.
Роман Васильев (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
"Многим может показаться это неискренним, но попытаюсь передать свои внутренние ощущения максимально. Большинство считают, что поход на проект лишь инструмент пиара. Вероятнее всего, потому что сами рассматривали данный поступок только в этой плоскости. Я не нуждаюсь в излишнем пиаре, так как мои пациенты могут сами дать оценку моему труду и ради них я буду беспрестанно развиваться! Это являешься самым сильным пиаром и мотивацией", - пояснил стоматолог.
По словам Романа, у него есть любимая работа, прекрасные родители и много хобби, но вот ту единственную он пока что не встретил - это и есть его цель в шоу.
"В 33 у меня есть прекрасные родители, которые 34 года в союзе, я нашёл любимое дело, которое меня наполняет, мне безумно нравится помогать людям, есть множество хобби и увлечений, а также множество целей и задач. Но! До сих пор у меня не получилось построить семейные отношения, которые были бы длинною в жизнь (мне очень этого хочется). Причин тому много, сейчас не об этом. Я рассматриваю проект как одну из возможностей, которой я могу воспользоваться. Ибо лучше попробовать, чем не делать ничего и жаловаться на судьбу! Многие говорят: проект это шоу, здесь все не по настоящему. Я отвечаю: я буду делать все для своего счастья и будущего счастья моей возлюбленной, и вселенная меня обязательно услышит", - поделился Васильев.
Роман Васильев рассказал, зачем пришел в шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)
Напомним, ранее хозяйка коня-героя "Холостячки 2" рассказала правду про съемки романтического момента, когда Роман Васильев эффектно появился перед Златой Огневич на белом скакуне.