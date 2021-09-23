Я не нуждаюсь в излишнем пиаре: стоматолог из "Холостячки 2" признался, зачем пришел на шоу

В прошлую пятницу, 17 сентября, состоялась премьера самого романтического шоу осени – "Холостячка 2" . Главная героиня проекта Злата Огневич пришла искать свою любовь. После первой вечеринки в проекте осталось 16 мужчин, среди которых и стоматолог Роман Васильев - более того, он получил от певицы розу первого впечатления. Видимо, эффектное появление молодого доктора на белом коне поразило звезду.

Васильеву 33 года и несколько лет назад он переехал в столицу из Николаева, чтобы развиваться профессионально. Мужчина решил рассказать подписчикам, почему решился пойти на проект. Он отметил, что ему не нужен лишний пиар и заявил, что пациенты сами могут дать оценку его работе.

Роман Васильев (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Многим может показаться это неискренним, но попытаюсь передать свои внутренние ощущения максимально. Большинство считают, что поход на проект лишь инструмент пиара. Вероятнее всего, потому что сами рассматривали данный поступок только в этой плоскости. Я не нуждаюсь в излишнем пиаре, так как мои пациенты могут сами дать оценку моему труду и ради них я буду беспрестанно развиваться! Это являешься самым сильным пиаром и мотивацией", - пояснил стоматолог.

По словам Романа, у него есть любимая работа, прекрасные родители и много хобби, но вот ту единственную он пока что не встретил - это и есть его цель в шоу.

"В 33 у меня есть прекрасные родители, которые 34 года в союзе, я нашёл любимое дело, которое меня наполняет, мне безумно нравится помогать людям, есть множество хобби и увлечений, а также множество целей и задач. Но! До сих пор у меня не получилось построить семейные отношения, которые были бы длинною в жизнь (мне очень этого хочется). Причин тому много, сейчас не об этом. Я рассматриваю проект как одну из возможностей, которой я могу воспользоваться. Ибо лучше попробовать, чем не делать ничего и жаловаться на судьбу! Многие говорят: проект это шоу, здесь все не по настоящему. Я отвечаю: я буду делать все для своего счастья и будущего счастья моей возлюбленной, и вселенная меня обязательно услышит", - поделился Васильев.

Роман Васильев рассказал, зачем пришел в шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)