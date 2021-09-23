Я не потребую зайвого піару: стоматолог з "Холостячки 2" зізнався, навіщо прийшов на шоу
Минулої п'ятниці, 17 вересня, відбулася прем'єра найромантичнішого шоу осені - "Холостячка 2". Головна героїня проекту Злата Огневич прийшла шукати свою любов. Після першої вечірки в проекті залишилося 16 чоловіків, серед яких і стоматолог Роман Васильєв - більш того, він отримав від співачки троянду першого враження. Мабуть, ефектна поява молодого доктора на білому коні вразила зірку.
Отримавши чимало звинувачень, що він прийшов на шоу заради піару, Роман вирішив відповісти хейтерам на своїй сторінці в Instagram.
Васильєву 33 роки і кілька років тому він переїхав до столиці з Миколаєва, щоб розвиватися професійно. Чоловік вирішив розповісти підписникам, чому зважився піти на проект. Він зазначив, що йому не потрібен зайвий піар і заявив, що пацієнти самі можуть дати оцінку його роботі.
Роман Васильєв (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
"Багатьом може здатися це нещирим, але спробую передати свої внутрішні відчуття максимально. Більшість вважають, що похід на проект лише інструмент піару. Найімовірніше, тому що самі розглядали даний вчинок тільки в цій площині. Я не потребую зайвого піару, так як мої пацієнти можуть самі дати оцінку моїй праці і заради них я буду невпинно розвиватися! Це є найсильнішим піаром і мотивацією", - пояснив стоматолог.
За словами Романа, у нього є улюблена робота, прекрасні батьки і багато хобі, але ось ту єдину він поки що не зустрів - це і є його мета в шоу.
"У 33 у мене є прекрасні батьки, які 34 роки в союзі, я знайшов улюблену справу, яка мене наповнює, мені шалено подобається допомагати людям, є безліч хобі і захоплень, а також безліч цілей і завдань. Але! До сих пір у мене не вийшло побудувати сімейні відносини, які були б довжиною в життя (мені дуже цього хочеться). Причин тому багато, зараз не про це. Я розглядаю проект як одну з можливостей, якою я можу скористатися. Бо краще спробувати, ніж не робити нічого і скаржитися на долю! Багато хто говорить: проект це шоу, тут все не по справжньому. Я відповідаю: Я буду робити все для свого щастя і майбутнього щастя моєї коханої, і Всесвіт мене обов'язково почує", - поділився Васильєв.
Роман Васильєв розповів, навіщо прийшов у шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)
Нагадаємо, раніше господиня коня-героя "Холостячки 2" розповіла правду про зйомки романтичного моменту, коли Роман Васильєв ефектно з'явився перед Златою Огневич на білому скакуні.