Обоснованный скепсис: участник "Холостячки 2" висказался о любви на проекте и настоящих причинах участия

Он отметил, что участие в шоу для него, в первую очередь, это выход из зоны комфорта и возможность попробовать свои силы в экстремальных условиях.

"В моей жизни сейчас просто идеальный для этого момент. Я не погружен с головой в дела, у меня уже полтора года нет отношений. Почему бы и нет?" – задался риторическим вопросом он.

Андрей Задворный рассказал, почему на самом деле отправился на реалити (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Кроме того, на шоу Андрей обзавелся новыми связями и знакомствами, расширил круг общения, и видит в этом только положительные стороны.

"Как вы уже заметили, на проекте много достойных, интересных, состоявшихся людей и если любовь, в лучшем случае, будет всего лишь одна в финале, то дружеских, товарищеских связей будет десятки друг с другом", – резонно заметил Задворный.

Также у него появилась возможность посмотреть на телевизионную кухню изнутри и побывать по ту сторону экрана.

Андрей пообещал быть честным и откровенным с поклонниками проекта (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Отмечу, что для меня было важно, что это очень экологичный проект, без треша, где можно проявлять себя настоящего и в этом и есть твоя ценность, как участника проекта, (героя)", - написал о важном для себя аспекте предприниматель.

Что касается поиска любви на шоу, то у Андрея на этот счет очень реалистичные и приземленные взгляды. Но при этом он верит, что такое возможно.

"Найти любовь? Скепсис. Здоровый и обоснованный скепсис. Любовь - это чудо, это стечение тысяч обстоятельств, случайностей, которые делают людей сначала симпатичными друг другу, потом интересными, дальше желанными, со временем необходимыми и, в итоге, незаменимыми друг для друга. Должно совпасть все: от внешней симпатии, сексуального влечения, запахов, совместимости в сексе, жизненных интересов, ценностей, взглядов на семью и мечты о будущем. Легко ли найти любовь? Точно нет. Возможно ли это? Я в это верю", - оптимистично завершил свое признание участник "Холостячка 2".

Кстати, Андрея уже начали сравнивать с участниками романтического шоу прошлого сезона – Андреем Рыбаком, который появлялся в шоу в похожем красном пиджаке, как и у его тезки из второго сезона, и Андреем Шатырко.

Андрея задевают сравнения с участниками прошлого сезона "Холостячки" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Задворного такие параллели несколько задевают, и он хочет, чтобы зрители рассмотрели в нем индивидуальность, а не искали сходство с другими людьми.