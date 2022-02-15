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Оскар-2022: оголошено імена трьох ведучих на церемонії

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Лос-Анджелес, Вівторок 15 лютого 2022 15:59
Оскар-2022: оголошено імена трьох ведучих на церемонії Комедійна актриса Емі Шумер оголошена однією з ведучих церемонії Оскар (фото: instagram.com/amyschumer/)
Автор: Сергій Кулик

Стендап-комедіантки Емі Шумер і Ванда Сайкс, а також актриса Реджина Холл названі ведучими знаменитої кінопремії в 2022 році.

Про це повідомляє видання New York Post

Сьогодні в програмі "Доброго ранку, Америка" (“Good Morning America"), представники Академії підтвердили, що Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджина Хол будуть ведучими церемонії в 2022 році.

Подію вже нарекли історичною, так як вперше три жінки будуть вести церемонію. Лише на церемонії вручення премії Оскар 1987 року було троє ведучих - Чеві Чейз, Голді Хоун і Пол Хоган. А 45 років тому, на церемонії вручення премії Оскар 1977, року було відразу двоє жінок-ведучих - Еллен Берстін і Джейн Фонда.

"Уявіть, що одна з найсмішніших жінок-комедіанток веде церемонію вручення Оскара... а тепер помножте це на три", - заявив Крейг Ервіч, президент Hulu Originals і ABC Entertainment.

Захід буде транслюватися на каналі ABC з театру Dolby в Лос-Анджелесі 27 березня. Також повідомляється, що від гостей не вимагатимуть пред'явити доказ вакцинації від коронавірусу.

Раніше ми публікували список всіх номінантів на Оскар 2022

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