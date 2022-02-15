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Оскар-2022: объявлены имена трех ведущих на церемонии

Автор: Сергей Кулик

Стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл названы ведущими знаменитой кинопремии в 2022 году.

Об этом сообщает издание New York Post

Сегодня в программе "Доброе утро, Америка" (“Good Morning America"), представители Академии подтвердили, что Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл будут ведущими церемонии в 2022 году.

Событие уже нарекли историческим, так как впервые три женщины будут вести церемонию. Лишь на церемонии вручения премии Оскар 1987 года было трое ведущих - Чеви Чейз, Голди Хоун и Пол Хоган. А 45 лет назад, на церемонии вручения премии Оскар 1977, года было сразу двое женщин-ведущих - Эллен Берстин и Джейн Фонда.

"Представьте, что одна из самых смешных женщин-комедианток ведет церемонию вручения Оскара… А теперь умножьте это на три", - заявил Крейг Эрвич, президент Hulu Originals и ABC Entertainment.

Мероприятие будет транслироваться на канале ABC из театра Dolby в Лос-Анджелесе 27 марта. Также сообщается, что от гостей не будут требовать предъявить доказательство вакцинации от коронавируса.

Ранее мы публиковали список всех номинантов на Оскар 2022

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