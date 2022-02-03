На плакате "Бэтмена" нашли секретное сообщение

В сети появился новый постер к фильму, но он, в первую очередь, любопытный тем, что скрывает таинственное послание
Фанат под ником Nervatel, смог обнаружить послание под воздействием ультрафиолета об этом он поделился в Твиттере
Пользователь Твиттера поделился своим открытием, увеличив оранжевый закат над головой Паттинсона. "Итак, на новом плакате с Бэтменом… есть закодированное сообщение", - написал он.
Затем он поделился другим изображением с сообщением, которое гласит: "Вы тоже являетесь частью этого. Узнайте, почему".
Именно эти слова говорил антагонист Риддлер, предположительно, Бэтмену в дебютном трейлере к фильму.
Релиз картины намечен на 3 марта 2022 года.
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