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На плакате "Бэтмена" нашли секретное сообщение

Автор: Сергей Кулик

В сети появился новый постер к фильму, но он, в первую очередь, любопытный тем, что скрывает таинственное послание

Фанат под ником Nervatel, смог обнаружить послание под воздействием ультрафиолета об этом он поделился в Твиттере

Пользователь Твиттера поделился своим открытием, увеличив оранжевый закат над головой Паттинсона. "Итак, на новом плакате с Бэтменом… есть закодированное сообщение", - написал он.

Затем он поделился другим изображением с сообщением, которое гласит: "Вы тоже являетесь частью этого. Узнайте, почему".

Именно эти слова говорил антагонист Риддлер, предположительно, Бэтмену в дебютном трейлере к фильму.

Релиз картины намечен на 3 марта 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Виталий Кличко сыграл небольшую роль в фильме и сорвал овации во время премьеры

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фильмыПатинсон