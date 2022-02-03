На плакате "Бэтмена" нашли секретное сообщение

Пользователь Твиттера поделился своим открытием, увеличив оранжевый закат над головой Паттинсона. "Итак, на новом плакате с Бэтменом… есть закодированное сообщение", - написал он.

Затем он поделился другим изображением с сообщением, которое гласит: "Вы тоже являетесь частью этого. Узнайте, почему".

Именно эти слова говорил антагонист Риддлер, предположительно, Бэтмену в дебютном трейлере к фильму.

Релиз картины намечен на 3 марта 2022 года.