Я, "Победа" и Берлин: вышел первый трейлер фильма по книге Кузьмы Скрябина (видео)

Ролик стремительно набирает просмотры и позитивные комментарии.

Режиссером роуд-муви и комедии стала Ольга Ряшина, а роль легендарного музыканта в фильме досталась Ивану Блиндару, актеру Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В своем произведении "Я, "Победа" и Берлин" Кузьма рассказывает историю, как в молодости ездил с друзьями за границу для покупки авто своей мечты, и с искрометным юмором описывает приключения.

Вот что говорится в синопсисе к фильму:

"Безумные 90-е. За три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение".

Видео: тизер-трейлер фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин"

В целом Кузьменко при жизни успел выдать две книги, которые сам скромно называл "брошюрами": это "Я, "Победа" и Берлин" и "Я, Паштет и Армия". А уже после трагической гибели лидера "Скрябина" в ДТП в 2015 году на прилавках книжных магазинов появилось его третье произведение "Я, Шоник и Шпицберген" - в него вошли ранее неопубликованная повесть и стихи за десять лет.