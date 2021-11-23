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Поколение Z, славянская мифология и угроза экологической катастрофы: каким будет мультфильм "Робби"

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 17:08
Поколение Z, славянская мифология и угроза экологической катастрофы: каким будет мультфильм "Робби" Украинцам покажут новый мультик "Робби" (кадр из анимации)
Автор: Lite

Украинская анимация покоряет зрителей по всему миру. На очереди - "Робби" - полнометражный анимационный мультфильм, рассказывающий об угрозе экологической катастрофы на фоне приключений маленького бишон-фризе на мифическом острове Вырий.

Создатели анимационного фильма ставят цель рассказать об украинской мифологии на фоне современных глобальных экологических проблем и донести важные месседжи благодаря качественному сторителлингу.

Именно поэтому "Робби" - это и о человеческих отношениях, и об определенном историческом бэкграунде, и о внутренних переживаниях и переоценке ценностей героев мультфильма.

"Воспитание ответственного общества начинается с детского сада. Сегодня, когда дети являются одними из самых топовых потребителей видеоконтента, мы не можем стоять в стороне, а должны влиять на качество и суть этого контента", - говорят создатели мультфильма.

О чем мультфильм "Робби"

История начинается со свадебного путешествия на яхте океанского класса. Игривый песик Робби из-за ряда недоразумений с владелицей Олесей и ее женихом Борисом решается на побег.

Так песик попадает на остров, где обычаи местных зверей идентичны тем, что господствовали во времена дохристианской Киевской Руси: язычество и поклонение богам.

Но, к сожалению, отходы человеческой жизнедеятельности стали угрозой для существования даже столь далекого мифического острова.

Поколение Z, славянская мифология и угроза экологической катастрофы: каким будет мультфильм &quot;Робби&quot;


Сейчас проект находится на стадии девелопмента, авторы идеи работают над сценарием анимационного мультфильма, чтобы познакомить подрастающее поколение с украинской мифологией и показать будущее, которое ждет нас, если не спохватиться уже сегодня.

Добавим, что над "Робби" работают создатели популярного документального проекта о современной украинской культуре "Фантастические украинцы".

Между тем, апартаменты из фильма "Дом Gucci" уже доступны для аренды.

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