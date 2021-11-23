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Покоління Z, слов’янська міфологія й загроза екологічної катастрофи: яким буде мультфільм "Роббі"

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Вівторок 23 листопада 2021 17:08
Покоління Z, слов’янська міфологія й загроза екологічної катастрофи: яким буде мультфільм "Роббі" Українцям покажуть новий мультик "Роббі" (кадр з анімації)
Автор: Lite

Українська анімація підкорює глядачів по всьому світу. На черзі - "Роббі" - повнометражний анімаційний мультфільм, який розповідає про загрозу екологічної катастрофи на тлі пригод маленького бішон-фрізе на міфічному острові Вирій.

Творці анімаційного фільму мають на меті розповісти про українську міфологію на тлі сучасних глобальних екологічних проблем та донести важливі меседжі завдяки якісному сторітелінгу.

Саме тому "Роббі" - це і про людські стосунки, і про певний історичний бекграунд, і про внутрішні переживання та переоцінку цінностей героїв мультфільму.

"Виховання відповідального суспільства починається з дитячого садочка. Сьогодні, коли діти є одними з найтоповіших споживачів відеоконтенту, ми не можемо стояти осторонь, а маємо власноруч впливати на якість та суть цього контенту", - кажуть творці мультфільма.

Про що мультфільм "Роббі"

Історія починається з весільної подорожі на яхті океанського класу. Грайливий песик Роббі через низку непорозумінь із власницею Олесею та її нареченим Борисом наважується на втечу.

Так песик потрапляє на острів, де звичаї місцевих звірів ідентичні до тих, які панували за часів дохристиянської Київської Русі: язичництво та поклоніння богам.

Але, на жаль, відходи людської життєдіяльності стали загрозою для існування навіть такого далекого міфічного острову.

Чим закінчиться історія песика, та чи вдасться йому врятувати жителів острова та людство й відвернути екологічну катастрофу?

Покоління Z, слов’янська міфологія й загроза екологічної катастрофи: яким буде мультфільм &quot;Роббі&quot;


Наразі проєкт знаходиться на стадії девелопменту, автори ідеї працюють над сценарієм анімаційного мультфільму, аби познайомити підростаюче покоління з українською міфологією та показати майбутнє, яке чекає на нас, якщо не схаменутися вже сьогодні.

Додамо, що над "Роббі" працюють творці популярного документального проекту про сучасну українську культуру "Фантастичні українці".

Тим часом, апартаменти з фільму "Будинок Gucci" уже доступні для оренди.

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