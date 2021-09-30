Популярному украинскому актеру приписали роман с Бокланом: "может, это его мечта и фантазия"
Известному украинскому актеру, звезде сериала "Люся Интерн" Кириллу Бину приписали очень странный роман. В определенных кругах ходят слухи, что он встречается... с Народным артистом Украины Станиславом Бокланом!
Но в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" Бин расставил точки над "і" в этом вопросе.
Оказалось, что все началось после съемок Кирилла со Станиславом в одном популярном комедийном проекте.
"Нам с Бокланом приписывали роман. Но я слышал об этом от Станислава. Может быть, это его мечта и фантазия, не знаю. Но он мне сказал: "Ты знаешь, что про нас говорят?". Ну и что? На здоровье", - сказал исполнитель роли главврача Запорожца в ситкоме "Люся Интерн".
Кирилл Бин (фото: пресс-служба канала "Украина")
Также актер рассказал о своей юности. Так, по словам звезды, его отец не считал, что актерство имеет какой-то смысл.
Но сам Кирилл, в отличие от близкого и дорогого ему человека, верил в свою мечту.
"Я больше ничего другого и делать-то не умел. Поэтому особого выбора не было", - пояснил актер, который сегодня воспитывает двух детей.
При этом о личной жизни актер сейчас не очень любит рассказывать.
Скриншот из видео
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