Популярному украинскому актеру приписали роман с Бокланом: "может, это его мечта и фантазия"

Известному украинскому актеру, звезде сериала "Люся Интерн" Кириллу Бину приписали очень странный роман. В определенных кругах ходят слухи, что он встречается... с Народным артистом Украины Станиславом Бокланом!

Но в эфире программы " Зірковий шлях " на канале "Украина" Бин расставил точки над "і" в этом вопросе.

Оказалось, что все началось после съемок Кирилла со Станиславом в одном популярном комедийном проекте.

"Нам с Бокланом приписывали роман. Но я слышал об этом от Станислава. Может быть, это его мечта и фантазия, не знаю. Но он мне сказал: "Ты знаешь, что про нас говорят?". Ну и что? На здоровье", - сказал исполнитель роли главврача Запорожца в ситкоме "Люся Интерн".

Кирилл Бин (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также актер рассказал о своей юности. Так, по словам звезды, его отец не считал, что актерство имеет какой-то смысл.

Но сам Кирилл, в отличие от близкого и дорогого ему человека, верил в свою мечту.

"Я больше ничего другого и делать-то не умел. Поэтому особого выбора не было", - пояснил актер, который сегодня воспитывает двух детей.

При этом о личной жизни актер сейчас не очень любит рассказывать.

Скриншот из видео