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Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: "може, це його мрія і фантазія"

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Четвер 30 вересня 2021 12:00
Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: "може, це його мрія і фантазія" Кирило Бін висловився про роман зі Стасом Бокланом (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомому українському акторові, зірці серіалу "Люся Інтерн" Кирилу Біну приписали дуже дивний роман. У певних колах ходять чутки, що він зустрічається... з Народним артистом України Станіславом Бокланом!

Але в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Бін розставив крапки над "і" в цьому питанні.

Виявилося, що все почалося після зйомок Кирила зі Станіславом в одному популярному комедійному проекті.

"Нам з Бокланом приписували роман. Але я чув про це від Станіслава. Можливо, це його мрія і фантазія, не знаю. Але він мені сказав: "Ти знаєш, що про нас говорять?". Ну і що? На здоров'я", - сказав виконавець ролі головлікаря Запорожця в ситкомі "Люся Інтерн".

Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: &quot;може, це його мрія і фантазія&quot;

Кирило Бін (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також актор розповів про свою юність. Так, за словами зірки, його батько не вважав, що акторство має якийсь сенс.

Але сам Кирило, на відміну від близької і дорогої йому людини, вірив у свою мрію.

"Я більше нічого іншого і робити щось не вмів. Тому особливого вибору не було", - пояснив актор, який сьогодні виховує двох дітей.

При цьому про особисте життя актор сьогодні не дуже любить розказувати.

Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: &quot;може, це його мрія і фантазія&quot;

Скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій.

Також ми писали, що українська зірка з 15-м розміром грудей зізналася, скільки їй пропонують за інтим.

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