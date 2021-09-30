Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: "може, це його мрія і фантазія"
Відомому українському акторові, зірці серіалу "Люся Інтерн" Кирилу Біну приписали дуже дивний роман. У певних колах ходять чутки, що він зустрічається... з Народним артистом України Станіславом Бокланом!
Але в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Бін розставив крапки над "і" в цьому питанні.
Виявилося, що все почалося після зйомок Кирила зі Станіславом в одному популярному комедійному проекті.
"Нам з Бокланом приписували роман. Але я чув про це від Станіслава. Можливо, це його мрія і фантазія, не знаю. Але він мені сказав: "Ти знаєш, що про нас говорять?". Ну і що? На здоров'я", - сказав виконавець ролі головлікаря Запорожця в ситкомі "Люся Інтерн".
Кирило Бін (фото: прес-служба каналу "Україна")
Також актор розповів про свою юність. Так, за словами зірки, його батько не вважав, що акторство має якийсь сенс.
Але сам Кирило, на відміну від близької і дорогої йому людини, вірив у свою мрію.
"Я більше нічого іншого і робити щось не вмів. Тому особливого вибору не було", - пояснив актор, який сьогодні виховує двох дітей.
При цьому про особисте життя актор сьогодні не дуже любить розказувати.
Скріншот з відео
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