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Поздно понял: у экс-участника "Холостячки 2" внезапно провели обыск полицейские

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 14:27
Поздно понял: у экс-участника "Холостячки 2" внезапно провели обыск полицейские Винченцо Дулепа (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)
Автор: Styler

В шестом выпуске "Холостячки 2" со Златой Огневич шоу покинули сразу три участника. Среди них оказался ресторатор Винченцо Дулепа – певице парень показался недостаточно искренним. Мужчина поблагодарил Злату за их совместную историю на проекте и покинул дом, где живут участники. Парень активно ведет страничку в соцсети и делится новостями из жизни с поклонниками, которые появились у него после шоу.

Винченцо решил рассказать в Instagram историю, которая приключилась с ним вечером в понедельник, 26 октября в Киеве.

Так, парня обыскала полиция, а подробностями случившегося он поделился с подписчиками.

"Видео забыл снять! Припарковался возле дома и меня полицейские проверяют!" – с удивлением рассказал Винченцо.

Поздно понял: у экс-участника &quot;Холостячки 2&quot; внезапно провели обыск полицейские

Винченцо постарался с юмором отреагировать на обыск (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)

Мужчина поставил машину и еще какое-то время, сидя в авто, просматривал что-то в телефоне. Через 10 минут к нему подъехали стражи порядка и начали проверку.

"Я не стал спорить, хотя мог. Но я подошел к этому с юмором. Попросили в машине открыть все, что только можно: багажник, рюкзак, бардачок, подлокотник, коробку от подарка, спичечный коробок. Я поздно понял, что могу снять видео и вам показать", - поделился Винченцо.

Поздно понял: у экс-участника &quot;Холостячки 2&quot; внезапно провели обыск полицейские

Скриншот: instagram.com/vincenzo_dulepa

К слову, накануне вечером Винченцо и еще один участник Холостячки 2 Роман Васильев решили выполнить задание от подписчика и, согласно просьбе, подарили на улице незнакомым девушкам 10 роз.

Поздно понял: у экс-участника &quot;Холостячки 2&quot; внезапно провели обыск полицейские

Поздно понял: у экс-участника &quot;Холостячки 2&quot; внезапно провели обыск полицейские

Скриншот: instagram.com/vincenzo_dulepa

Представительницы прекрасного пола тепло и с улыбкой реагировали на романтический презент от видных мужчин, обнимались с ними, а некоторые даже оказались подписчицами участников реалити и поклонницами проекта.

Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" психолог Роман Свечкоренко высказался о своем уходе из шоу и незаконченном бракоразводном процессе.

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