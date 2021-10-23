Провалили детектор лжи: "холостячка" Огневич отправила домой сразу троих участников
Шоу "Холостячка 2" по итогам шестого выпуска покидают сразу три участника, при этом одному из них главная героиня реалити певица Злата Огневич оставляет возможность для "камбэка", но с условием.
Таким образом, количество претендентов на сердце артистки фактически сократилось до шести.
Не дожидаясь Церемонии роз, Злата первым отправила домой самого молодого участника на проекте, маркетолога Влада Ясько. В этом выпуске прохождение детектора лжи закончилось для него уходом из шоу. Так, "холостячке" не понравилось, что кавалер на полиграфе не давал прямых ответов на простые вопросы, в частности, о готовности связать свою судьбу с ней и создать семью.
Огневич отметила, что уважает Влада, и поэтому - отпускает.
"Мне не хочется, чтобы ты тратил свое время. Потому что ты не уверен в своих чувствах, не уверен, готов ли ты строить отношения", - сказала певица.
Влад Ясько покидает проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Следующим, кто покинул реалити, стал лондонский ресторатор родом из Черновцов Винченцо Дулепа.
Хотя мужчина постоянно говорил "холостячке" о влюбленности, Злата усомнилась в искренности и решила, что это просто актерская игра, и "это только на камеру".
Винченцо Дулепа уходит из проекта (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Третьим участником, для которого шестой выпуск "Холостячки 2" оказался финальным, стал психолог Роман Свечкоренко. Причиной такого вердикта Златы стала история с его разводом. Когда теперь выяснилось, что официально брак все еще в силе, а сразу мужчина об этом так и не рассказал, Огневич решила поставить точку... Точнее, многоточие.
"Холостячка" подчеркнула, что действительно питает симпатию к Роману, поэтому сейчас расстается, но если он завершит бракоразводный процесс до конца, то может вернуться на шоу в любое время.
"Холостячка" отправила Романа Свечкоренко из шоу домой, решать вопрос с разводом (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Ранее мы писали о том, что участник "Холостячки 2" не сдержал эмоций после нежностей Огневич с конкурентом.
Напомним также, перед этим "Холостячка" Огневич заинтриговала поклонников именем своего избранника.