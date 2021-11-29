ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник "Холостячки" поставил на место недовольных

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 12:38
Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник "Холостячки" поставил на место недовольных Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Ольвия Агаркова

За шаг до финала самого романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич проект покинул фаворит зрителей и даже родителей певицы – предприниматель Максим Тарапата.

Его уход стал настоящей неожиданностью для поклонников проекта и не только. Бизнесмен так понравился родным артистки, что ее отец после просмотра 11 эпизода шоу заявил – он недоволен выбором дочери на Церемонии роз.

Сам же Максим успел обзавестить как армией поклонников, так и недоброжелателей, которые критиковали его за излишнюю "слащавость".

Мужчина решил озвучить свою позицию со страницы в Instagam.

Максим отметил, что на проекте для него было немало откровений, и, попав на широкие экраны, он получил новый опыт, который касается критики, скепсиса и хейта.

Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставил на место недовольных

Максим отреагировал на критику в сети (фото: instagram.com/tarmaks)

Он уточнил, что не против конструктивной критики, но так же заметил – людям свойственно искать подвох во всем.

"Что интересно, когда на первый взгляд не удается его найти, то положительные качества могут стать отрицательными!
Забота и ухаживания - "пытается угодить!";
Комплименты и нежность к женщине - "точно подлиза!";
Нормальные взгляды на жизнь - "сладко стелишь!";
Слышать партнера и готовность к компромиссами - бесхребетность и отсутсвие мнения", - привел примеры бизнесмен.

Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставил на место недовольных

Участник "Холостячки 2" поделился своим отношением к критике (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим поразмышлял, почему люди скептически и недоверчиво относятся к искренним проявлениям, и что за этим скрывается.

"Очевидно, что истоки скепсиса лежат в приобретенном опыте. И у каждого были разочарования, ошибки и предательства. Накопленные предохранители в виде предубеждений "а не может быть все хорошо!" вроде как защищают, но больше мешают! Зацикленность на поисках подвоха в итоге и не дает шанса прийти в жизнь добру и любви", - уверен Тарапата.

Он призвал не делать подмену понятий, не перекручивать и не искать на солнце пятна.

Для предательства есть свои характеристики:экс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставил на место недовольных

Максим Тарапата поставил на место хейтеров (фото: instagram.com/tarmaks)

"Для лжи, лицемерия и предательства есть свои слова и характеристики. Но когда нас любят, несут в жизнь заботу и добро - нужно уметь это принимать, и давать себе шанс на счастье", - подытожил Максим.

Напомним, что ранее внезапно вернувшийся на "Холостячку 2" Роман Свечкоренко прокомментировал свой поступок.

Читайте LITE в Google News
Холостячка Злата Огневич
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)
В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)