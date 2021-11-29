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Для зради є свої характеристики: екс-учасник "Холостячки" поставив на місце незадоволених

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Понеділок 29 листопада 2021 12:38
Для зради є свої характеристики: екс-учасник "Холостячки" поставив на місце незадоволених Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Ольвія Агаркова

За крок до фіналу найромантичнішого реаліті-шоу осені "Холостячка 2" зі Златою Огневич проект покинув фаворит глядачів і навіть батьків співачки – підприємець Максим Тарапата.

Його відхід став справжньою несподіванкою для шанувальників проекту і не тільки. Бізнесмен так сподобався рідним артистки, що її батько після перегляду 11 епізоду шоу заявив – він незадоволений вибором дочки на Церемонії троянд.

Сам же Максим встиг обзавестися як армією шанувальників, так і недоброзичливців, які критикували його за зайву "солодкавість".

Чоловік вирішив озвучити свою позицію зі сторінки в Instagam.

Максим зазначив, що на проекті для нього було чимало одкровень, і, потрапивши на широкі екрани, він отримав новий досвід, який стосується критики, скепсису і хейта.

Для зради є свої характеристики: екс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставив на місце незадоволених

Максим відреагував на критику в мережі (фото: instagram.com/tarmaks)

Він уточнив, що не проти конструктивної критики, але так само зауважив - людям властиво шукати підступ у всьому.

"Що цікаво, коли на перший погляд не вдається його знайти, то позитивні якості можуть стати негативними!
Турбота і залицяння - " намагається догодити!";
Компліменти і ніжність до жінки - "точно підлиза!";
Нормальні погляди на життя - " солодко стелиш!";
Чути партнера і готовність до компромісів - безхребетність і відсутність думки", - навів приклади бізнесмен.

Для зради є свої характеристики: екс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставив на місце незадоволених

Учасник "Холостячки 2" поділився своїм ставленням до критики (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим поміркував, чому люди скептично і недовірливо ставляться до щирих проявів, і що за цим ховається.

"Очевидно, що витоки скепсису лежать в набутому досвіді. І у кожного були розчарування, помилки і зради. Накопичені запобіжники у вигляді упереджень "а не може бути все добре!" ніби як захищають, але більше заважають! Зацикленість на пошуках підступу в результаті і не дає шансу прийти в життя добру і любові", - упевнений Тарапата.

Він закликав не робити підміну понять, не перекручувати і не шукати на сонці плями.

Для зради є свої характеристики: екс-учасник &quot;Холостячки&quot; поставив на місце незадоволених

Максим Тарапата поставив на місце хейтерів (фото: instagram.com/tarmaks)

"Для брехні, лицемірства і зради є свої слова і характеристики. Але коли нас люблять, несуть в життя турботу і добро - потрібно вміти це приймати, і давати собі шанс на щастя", - підсумував Максим.

Нагадаємо, що раніше на "Холостячку 2" раптово повернувся Роман Свечкоренко і прокоментував свій вчинок.

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