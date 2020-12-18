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В прокат вышел долгожданный фильм "Сказка старого мельника"

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 17:12
В прокат вышел долгожданный фильм "Сказка старого мельника" Кадр из фильма "Сказка старого мельника"
Автор: Lite

17 декабря 2020 года в кинотеатрах в прокат вышел украинский фэнтезийный фильм "Сказка старого мельника" режиссера Александра Итыгилова.

События в фильме, снятого по мотивам одноименной сказки "Золотого писателя Украины" – Сергея Ухачевского, происходят в двух временных периодах – в XIX, а также в XVI веках.

Описание фильма "Сказка старого мельника"

Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать им сказку. В его сказке бурсак Миколка отправляется к пану Адаму, чтобы обучить грамоте его дочку Христинку. И на пути к поместью он узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и поветрули, а сам пан Адам находится в плену.

Миколка и Христина решают освободить узников и земли от нечисти, но для этого им придется пройти через много испытаний, одно из которых может оказаться им не под силу...

Тизер фильма "Сказка старого мельника"

Добавим, что фильм "Сказка старого мельника" объединил невероятно яркое созвездие украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталия Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев и другие

Ранее были названы акторы, которые сыграют главные роли в приквеле "Игры престолов".

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