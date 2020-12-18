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У прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника"

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 17:12
У прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника" Кадр з фільму "Казка старого мельника"
Автор: Lite

17 грудня 2020 року в кінотеатрах у прокат вийшов український фентезійний фільм "Казка старого мельника" режисера Олександра Ітигілова.

Події у фільмі, знятого за мотивами однойменної казки "Золотого письменника України" – Сергія Ухачевського, відбуваються у двох часових періодах – у ХІХ, а також у XVI століттях.

Опис фільму "Казка старого мельника"

Вечір, діти збираються навколо вогнища, старий мельник починає розповідати їм казку. В його казці бурсак Миколка вирушає до пана Адама, щоб навчити грамоті його доньку Христинку. Та на шляху до маєтку Миколка дізнається, що селище захопили нечисті сили, вовкулаки та повітрулі, а сам пан Адам знаходиться у полоні.

Миколка та Христинка вирішують звільнити в’язнів і землі від нечисті, але для цього їм доведеться пройти крізь багато випробувань, одне з яких може виявитися їм не під силу...

Тизер фільму "Казка старого мельника"

Додамо, що фільм "Казка старого мельника" об'єднав неймовірно яскраве сузір'я українських акторів: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураковська, Анна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв та інші.

Раніше були названі актори, які зіграють головні ролі в приквелі "Гри престолів".

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