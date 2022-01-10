Рядом должна быть любимая женщина, а не соперник: Алексей Нагрудный – о личной жизни, отношениях и работе

Алексей, почему ваш персонаж Стрелецкий так неуважительно относится к своей возлюбленной Наде? Он женат, морочит ей голову…

У меня есть существенное замечание: Стрелецкий никого не обманывает. Можно по-разному оценивать его поступки с этической точки зрения, но женщинам он не врет! Он не Казанова, если его не устраивают отношения, он разрывает их. Это больно, зато честно. И это только в начале сериала он женат, потом жизнь моего героя сильно меняется…

Вы хотите сказать, что он предельно честен с Надей?

На мой взгляд, в отношениях с Надей жертва – именно он. У Стрелецкого – тонкая душевная организация, ему нужна женщина, а не соперник. А Надя начинает играть на его поле, из возлюбленной она превращается в конкурента, и с этого момента начинаются все их проблемы.

Алексей Нагрудный с партнершей по сериалу (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Получается, он соперничает с ней в профессии? А ваш герой – хороший врач?

Прекрасный, он просто ас! Стрелецкий хочет жить с женщиной, чтобы рядом была любимая женщина, а не соперник. Скажу резко: если бы ему в постели был нужен хирург, он бы спал с Волком! Ведь у моего персонажа раньше с Надей все было хорошо, пока она не пришла в клинику… По правде говоря, она изменилась еще раньше.

Может, она просто оказывается сильнее его?

А зачем им мериться силами, выяснять, кто из них сильнее? Стрелецкий считает, что хирургия – не женское дело, и это его право. От себя добавлю, что я встречал многих хороших режиссеров, которые считают, что кино снимать – не женское дело. А мой герой Стрелецкий – эмоциональный мужчина, ищет любовь и чувства. Но ему не везет – в итоге попадаются женщины-терминаторы.

Алексей Нагрудный на стороне своего героя (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

А как бы вы оценили своего персонажа по человеческим качествам?

Он сложный, не всегда приятный... По правде говоря, характер у него скверный, но ведь таких людей много! Он классный профи с ужасным характером, что очень мешает ему в карьере. Но знаете, плохого врача точно не взяли бы в эту крутую клинику! А с другой стороны, мне очень интересно со Стрелецким именно в силу его неоднозначности и сложности.

Вам пришлось чему-то учиться ради роли?

Конечно, хотя я уже играл врачей: пришлось потренироваться и скальпель держать, и шить. Это не трудно, это в кайф. Научиться чему-то новому – это круто, и такого нет ни в какой другой профессии! В своем время передо мной стоял выбор, куда пойти: либо в музыкальное училище, либо в мед институт, в итоге пересилило творческое начало… В душе я так и остался музыкантом: человек с таким образованием не сможет уже иначе слушать Вагнера, и сразу будет знать, где главная партия, где заключительная, где кульминация и т.д. В юности был лауреатом Всесоюзного Конкурса Молодых Исполнителей, но так сложились обстоятельства, что я стал актером.

Алексей на съемочной площадке (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Музыке учились по какому классу?

Играл на баяне. Сейчас иногда для себя играю…

Чем любите заниматься в свободное время?

Работа и есть мое главное хобби. Меня спрашивают, как я восстанавливаюсь, а я не устаю. Да, бывает такое, что надо просто выспаться, ведь актеры работают постоянно.

Какой отдых предпочитаете?

Семейный, а что именно – это уже второй вопрос. Мы можем все вместе смотреть телевизор, валяться возле бассейна или отправиться в жаркие страны и развлекаться там, как мажоры. Главное, что вместе.

Алексей считает себя в душе музыкантом (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Сколько лет вашему сыну?

Саше 14 лет, он уже снимается, и это для него пока развлечение. Не знаю, какую профессию в итоге он выберет, но мне бы хотелось, чтобы мой сын стал хорошим человеком. Сейчас часто говорят: будь собой! На мой взгляд, это эгоистично, безответственно и деструктивно. Если бы Маугли был собой, он никогда бы не стал человеком, а так и бегал бы на четвереньках в волчьей стае и выл на Луну.

Дома с женой обсуждаете работу?

Можем поделиться какими-то деталями, рассказываем, что произошло, в том числе и по работе. Но в основном дома мы предпочитаем отдыхать. Вы знаете, нас так воспитывали, что для мужчины главное – работа и реализация. И долгое время я тоже жил с этой установкой. А несколько лет назад вдруг понял, что главное – это моя семья. Теперь в моей жизни есть разделение на любимую работу и семью, все свободное время я провожу с женой и сыном… И вопрос, что главнее – семья или работа, для меня не стоит: конечно, семья, мои любимые люди. Хотя я свою работу очень люблю.