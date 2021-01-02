Самые лучшие новогодние и рождественские фильмы: что посмотреть на длинных выходных

Списки новогодних и рождественских фильмов уже заполонили интернет и почти в каждом из них попадаются картины, которые можно пересматривать ежегодно. Однако стандартные "Один дома", Четыре рождества", "Полярный экспресс" или "Ирония судьбы, или с легким паром" уже изрядно поднадоели.

Представляем вам подборку интересных и приятных праздничных фильмов, которые можно посмотреть во время праздничных выходных вместе с семьей.

"Любите Куперов" (2015)

Романтическая комедия о четырех поколениях клана Куперов, которые собрались вместе на Рождество. С главными героями происходят невероятные события, которые переворачивают все с ног на голову.

"Магазин за углом" (1940)

История о молодом Альфреде Кралике, сотруднике магазина подарков и сувениров. Он влюблен в девушку, которую никогда не видел и не знает ее имени, но у них завязался романтический роман через почтовый ящик, по переписке.

"Рождественская ночь в Барселоне" (2015)

Магия Барселоны распространилась на рождественскую ночь и влюбленные сердца семейных пар, почтенных сеньоров и молодых романтиков в разгар праздника переживают невероятные приключения.

"8 женщин" (2002)

В поместье во французской глубинке собирается семья для встречи Рождества. Но праздник не состоится, так как убит хозяин дома. 8 женщин, которые были близки погибшему, начинают свое собственное расследование.

"Отпуск по обмену" (2006)

Романтическая комедия о двух женщинах, которые накануне праздников обнаруживают себя в неудачных отношениях. Они решают кардинально все изменить и отправиться на Рождество в другой город. Для этого они используют специальный обмен.

"Привет семье" (2005)

В семье Стоунов взаимопонимание и единство просто отсутствует, но на Рождество они собираются все вместе, и сын привозит к родителям свою невесту. В семье есть еще четверо братьев и сестер, и они вместе с родителями решают показать Эверетту Стоуну, что его невеста им не нравится.

"Пока ты спал" (1995)

Романтическая комедия о девушке Люси, которая неожиданно спасает жизнь незнакомцу. Парень попадает в больницу без сознания и родные пострадавшего принимают Люси за его невесту. Со временем она вживается в роль и успевает подружиться с родственниками.

"Интуиция" (2001)

В один из суматошных дней Джонатан встретил Сару посреди Нью-Йорка. Их моментально стало тянуть друг к другу в предновогодней лихорадке. Они решают проверить свою судьбу и написали свои номера телефонов: он на банкноте, а она в книге. Банкноту разменивают, книгу отдают букинисту – и игра в интуицию началась.

"Лучшее время года" (2008)

История девушки по имени Дженнифер, которая давно не радуется праздникам. Она много работает и воспитывает маленького сына. Но в канун праздника к ней приезжает дядя с симпатичным незнакомцем.

"Пережить Рождество" (2004)

Главный герой приезжает в старый дом своего детства и там встречает свою судьбу. А дальше начинают происходить совершенно невероятные события.

"Семьянин" (2000)

К главному герою приходит ангел накануне Рождества и переворачивает его привычную жизнь с ног на голову. Успешный бизнесмен и холостяк внезапно просыпается в семейной постели от голосов дочери и жены.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы 12 хороших новогодних фильмов для тех, кому надоело смотреть "Один дома".

А также рассказывали о том, что украинский фильм попал в топ вместе с "Чудо-женщиной: 1984" и "Аферой по-голливудски".