Найкращі новорічні та різдвяні фільми: що подивитися на довгих вихідних

Списки новорічних та різдвяних фільмів вже заполонили інтернет і майже в кожному з них трапляються картини, які можна переглядати щорічно. Однак стандартні "Один вдома", Чотири різдва", "Полярний експрес" або "Іронія долі, або з легким паром" вже неабияк набридли.

Представляємо вам підбірку цікавих і приємних святкових фільмів, які можна подивитися під час святкових вихідних разом з сім'єю.

"Любіть Куперів" (2015)

Романтична комедія про чотири покоління клану Куперів, які зібралися разом на Різдво. З головними героями відбуваються неймовірні події, які перевертають все з ніг на голову.

"Магазин за рогом" (1940)

Історія про молодого Альфреда Кралика, співробітника магазину подарунків і сувенірів. Він закоханий у дівчину, яку ніколи не бачив і не знає її імені, але у них зав'язався романтичний роман через поштову скриньку, по листуванню.

"Різдвяна ніч в Барселоні" (2015)

Магія Барселони поширилася на різдвяну ніч і закохані серця сімейних пар, поважних сеньйорів і молодих романтиків у розпал свята переживають неймовірні пригоди.

"8 жінок" (2002)

У маєток у французькій глибинці збирається сім'я для зустрічі Різдва. Але свято не відбудеться, через те, що убитий господар будинку. 8 жінок, які були близькі загиблому, починають своє власне розслідування.

"Відпустка по обміну" (2006)

Романтична комедія про двох жінок, які напередодні свят виявляють себе в невдалих стосунках. Вони вирішують кардинально все змінити та відправитися на Різдво в інше місто. Для цього вони використовують спеціальний обмін.

"Привіт сім'ї" (2005)

В сім'ї Стоунів взаєморозуміння і єдність просто відсутні, але на Різдво вони збираються всі разом, і син привозить до батьків свою наречену. В родині є ще четверо братів і сестер, і вони разом з батьками вирішують показати Еверетту Стоуну, що його наречена їм не подобається.

"Поки ти спав" (1995)

Романтична комедія про дівчину Люсі, яка несподівано рятує життя незнайомцю. Хлопець потрапляє в лікарню без свідомості й рідні потерпілого приймають Люсі за його наречену. З часом вона вживається в роль і встигає подружитися з родичами.

"Інтуїція" (2001)

В один з метушливих днів Джонатан зустрів Сару посеред Нью-Йорка. Їх моментально стало тягнути один до одного в передноворічній лихоманці. Вони вирішують перевірити свою долю і написали свої номери телефонів: він на банкноті, а вона в книзі. Банкноту розмінюють, книгу віддають букіністу – і гра в інтуїцію почалася.

"Краща пора року" (2008)

Історія дівчини на ім'я Дженніфер, яка давно не радіє святам. Вона багато працює і виховує маленького сина. Але в переддень свята до неї приїжджає дядько з симпатичним незнайомцем.

"Пережити Різдво" (2004)

Головний герой приїжджає в старий будинок свого дитинства і там зустрічає свою долю. А далі починають відбуватися абсолютно неймовірні події.

"Сім'янин" (2000)

До головного героя приходить ангел напередодні Різдва і перевертає його звичне життя з ніг на голову. Успішний бізнесмен і холостяк раптово прокидається в сімейному ліжку від голосів дочки та дружини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі 12 добрих новорічних фільмів для тих, кому набридло дивитися "Один вдома".

А також розповідали про те, що український фільм потрапив в топ разом з "Диво-жінкою: 1984" та "Аферою по-голлівудськи".