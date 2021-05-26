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Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 17:08
Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос Коллаж РБК-Украина: звезды НЛО TV поделились забавными историями в Всемирный день рыжих
Автор: Дмитрий Войналович

26 мая отмечается Всемирный день рыжих. Многие звезды рассказывают о том, как ухаживать за "огненными" волосами, как их дразнили в детстве, делятся интересными историями и тому подобное.

Сегодня украинские телезвезды НЛО TV - Надежда Хильская из сериала "Швидка", актер шоу "Мамахохотала" Дмитрий Андриенко и герой фильма "Бурштинові копи" Александр Рудинский - рассказали Lite про забавные моменты из жизни, которые связаны с их рыжим цветом волос.

Надежда Хильская

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Фото: Надежда Хильская (пресс-служба НЛО TV)

Сейчас я слышу огромное количество комплиментов про цвет моих волос, я всех благодарю и отвечаю, что все это моральная компенсация за мое несчастное детство... Меня обзывали даже не "рыжей", а "ржавой"... Получается, даже на "рыжую" не дотягивала. Но зато сейчас я, определенно, счастлива! К тому же, экономлю на краске для волос (улыбается).

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Фото: Надежда Хильская (пресс-служба НЛО TV)

Александр Рудинский

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Фото: Александр Рудинский (пресс-служба НЛО TV)

Если честно, в школе мне не очень нравилось то, что я рыжий. Потому что, когда мы делали с ребятами какую-то шкоду, то отвечал всегда я, потому что меня невозможно было не заметить. Доходило даже до крайностей.

Помню, мы один раз исправляли оценки, и меня хотели выгнать со школы. И хотя это делала половина класса - отвечал я. Если мы что-то затевали и убегали - замечали только меня, потому что мой затылок ярко светился.

Но потом со временем мне начали говорить: "Родной, это же твоя особенность!", и я понял, что это так и есть. И в моей профессии и правда "выгодно" иметь такие волосы. Что еще забавно - моя жена Маша рыжая, как и я, и наш ребенок тоже. Хотя ни у меня, ни у Маши родители не рыжие.

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Фото: Александр Рудинский (пресс-служба НЛО TV)

Дмитрий Андриенко

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

Фото: Дмитрий Андриенко (пресс-служба НЛО TV)

Из рассказов мамы знаю, что в детстве я очень интересовался футболом и хотел стать известным футболистом. Это я помню, я бы и сейчас не был против стать известным футболистом. Но вот то, чего я не помню, но что было: я просил родителей покупать мне "голландскую еду" - что это такое до сих пор не известно. Я так решил, потому что голландцы играли в оранжевой (рыжей) форме. Играли хорошо, а меня это подкупало, я чувствовал себя одним из рыжих нидерландцев, и тянулся к их уровню понятными только мне методами.

Футболистом я так и не стал, а рыжим остался. И это прекрасно.

Самые рыжие: украинские ТВ-звезды вспомнили забавные моменты, связанные со цветом их волос

​​​​​​​Фото: Дмитрий Андриенко (пресс-служба НЛО TV)

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