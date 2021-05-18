Как получаться на фото: топ-5 правил удачной фотосессии от актрисы Ольги Сторожук

Вы все еще думаете, что фотогеничность - это дар, который либо есть у человека, либо нет? А вот актриса сериала "СуперКопы" на канале НЛО TV Ольга Сторожук уверена, что нужно просто знать главные правила "общения" с камерой.

Специально для Lite она поделилась своими секретами подготовки к фотосессии и правильной организации процесса.

Актриса с мужем-фотографом (фото: НЛО TV)

Мой любимый муж по совместительству еще и профессиональный фотограф. Поэтому все нюансы хорошей подготовки моделей к съемке я знаю с обеих точек зрения. С точки зрения модели и фотографа.

В момент съемки будьте в ресурсе

Одно из главных правил любой фотомодели, не важно, профессиональной или начинающей, перед фотосъемкой нужно выспаться, чтобы быть в ресурсном и энергичном состоянии. С правильным настроением поможет любимый плейлист или музыка, подходящая по настроению под вашу съемку.

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Продумывайте образы заранее

Образы должны быть продуманы заранее, это очень важный подготовительный этап. Важно не забыть про аксессуары, обувь, сумки. Особенно, если снимаетесь в жанре fashion или street style.

Важно продумать образ (фото: НЛО TV)

Отдайте предпочтение нейтральным цвету и форме маникюра

Важность маникюра многие недооценивают, но яркие длинные ногти могут испортить образ. Особенно, если это нежный, монохромный или исторический образ. Руки часто оказываются в портретной области, поэтому - это важно для гармоничного образа.

Возьмите с собой все необходимое

Не забудьте взять с собой: резинку для волос и / или заколку, расческу, лак для волос, солнцезащитные очки, крем для тела или масло, рассыпчатую пудру, головной убор, несколько вариантов обуви, белье телесного цвета, одежду без мелкой полоски или мелкой клетки или елочки (такая одежда "стробит" в кадре).

Актриса Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)

Доверяйте своему фотографу

Самые лучшие результаты получается тогда, когда вы получаете удовольствие от процесса. Поэтому, вместо суеты и беготни, выдохните и побудьте собой. Важно полностью доверять фотографу! В тандеме, в котором есть доверие и творческая энергия, всегда рождаются кадры, которые радуют долгие годы!

Главное - правильно "застыть" (фото: НЛО TV)