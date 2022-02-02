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Шайа Лабаф и Миа Гот готовятся стать родителями

Автор: Сергей Кулик

Звездные актеры Шайа Лабаф и Миа Гот, которые встречаются с 2016 года, станут родителями. Ребенок станет первым для обоих актеров.

28 января Миа Гот была сфотографирована с округлившимся животом на улице в Пасадене, штат Калифорния, пишет People

О беременности Гот стало известно благодаря папарацци, который снял ее с уже заметно округлившимся животом. Правда от комментариев пара пока отказывается.

Актеры познакомились на съемках фильма "Нимфоманка" в 2012 году, а в 2016 году сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Уже через два года представитель актера подтвердил, что супруги официально расстаться.

Тем не менее, в апреле 2020 года пошел слух о примирении актеров, тогда Шайа опять начал носить обручальное кольцо. Пару несколько раз видели вместе, но о своих отношениях они предпочитали молчать.

Ранее, певица FKA Twigs, с которой актер встречался после расставания с женой, обвинила его в сексуальном и психологическом насилии. Ее также поддержала певица Sia, с которой у Лабафа были отношения. Сам актер отрицал все обвинения, посыпавшиеся в его сторону.

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