Шайа Лабаф и Миа Гот готовятся стать родителями

О беременности Гот стало известно благодаря папарацци, который снял ее с уже заметно округлившимся животом. Правда от комментариев пара пока отказывается.

Актеры познакомились на съемках фильма "Нимфоманка" в 2012 году, а в 2016 году сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Уже через два года представитель актера подтвердил, что супруги официально расстаться.

Тем не менее, в апреле 2020 года пошел слух о примирении актеров, тогда Шайа опять начал носить обручальное кольцо. Пару несколько раз видели вместе, но о своих отношениях они предпочитали молчать.

Ранее, певица FKA Twigs, с которой актер встречался после расставания с женой, обвинила его в сексуальном и психологическом насилии. Ее также поддержала певица Sia, с которой у Лабафа были отношения. Сам актер отрицал все обвинения, посыпавшиеся в его сторону.

