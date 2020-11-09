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"Шуша" Анастасия Панина откровенно рассказала о семье: максимум удовольствия

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 15:10
"Шуша" Анастасия Панина откровенно рассказала о семье: максимум удовольствия Анастасия Панина (фото: instagram.com/actresspanina)
Автор: Lite

Исполнительница главной роли в сериале "Шуша" рассказала об отношениях в семье

Актриса сериала "Шуша" Анастасия Панина рассказала об отношениях с мужем-актером Владимиром Жеребцовым.

По словам Анастасии, ее героиня Шуша в новой картине, премьера которой состоится 9 ноября на канале "Украина", - женщина достаточно жесткая, сама актриса гораздо мягче и совершенно по-другому реагирует на разные ситуации. У артистки творческая семья - и она, и супруг Владимир снялись в около семи десятках картин, но гонки или разногласий по этому поводу в их отношениях, говорит Настя, нет.

"Мы взрослые самодостаточные люди, какие там гонки могут быть? Мы так редко видимся, что еще гоняться друг за другом… Нужно получать максимум удовольствия от общения. Только Володя уехал из Киева, как я приехала. Семья - это не то место, где надо быть конкурентными друг для друга", - говорит Панина.

Отношения звездной пары начались 10 лет назад. Сейчас они востребованы в профессии, счастливы в браке и воспитывают дочь Сашу.

"Карьерное движение не мешало становлению семьи и рождению ребенка – оно как-то плавно одно в другое перетекало. Это все вместе достаточно гармонично существует. Ты уже принимаешь обстоятельства, как есть, и в зависимости от этого варьируешь свою занятость", - резюмировала она.

&quot;Шуша&quot; Анастасия Панина откровенно рассказала о семье: максимум удовольствия

Анастасия Панина (фото: instagram.com/actresspanina)

Напомним, в сериале "Шуша" кроме Паниной сыграли такие известные актеры, как Иван Оганесян, Сергей Деньга, Елена Коренева, Ксения Мишина, которая заинтриговала заявлением и малоизвестным фактом о себе, и другие.

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