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"Шуша" Анастасія Паніна відверто розповіла про родину: максимум задоволення

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 15:10
"Шуша" Анастасія Паніна відверто розповіла про родину: максимум задоволення Анастасія Паніна (фото: instagram.com/actresspanina)
Автор: Lite

Виконавиця головної ролі в серіалі "Шуша" розповіла про стосунки в родині

Акторка серіалу "Шуша" Анастасія Паніна розповіла про стосунки з чоловіком-актором Володимиром Жеребцовим.

За словами Анастасії, її героїня Шуша в новій картині, прем'єра якої відбудеться 9 листопада на каналі "Україна", - жінка досить жорстка, сама акторка набагато м'якша й абсолютно по-іншому реагує на різні ситуації. У артистки творча сім'я - і вона, і чоловік Володимир знялися в близько семи десятках картин, але гонки чи непорозумінь з цього приводу в їхніх стосунках, каже Настя, немає.

"Ми дорослі самодостатні люди, які там гонки можуть бути? Ми так рідко бачимося, що ще ганятися одне за одним... Потрібно отримувати максимум задоволення від спілкування. Щойно Володя поїхав з Києва, як я приїхала. Сім'я - це не те місце, де треба бути конкурентними одне одному", - говорить Паніна.

Стосунки зіркової пари почалися 10 років тому. Зараз вони затребувані в професії, щасливі в шлюбі та виховують доньку Сашу.

"Кар'єрний рух не заважав становленню сім'ї і народженню дитини - воно якось плавно одне в інше перетікало. Це все разом досить гармонійно існує. Ти вже приймаєш обставини, як є, і залежно від цього формуєш свою зайнятість", - резюмувала вона.

&quot;Шуша&quot; Анастасія Паніна відверто розповіла про родину: максимум задоволення

Анастасія Паніна (фото: instagram.com/actresspanina)

Нагадаємо, у серіалі "Шуша" окрім Паніної зіграли такі відомі актори, як Іван Оганесян, Сергій Деньга, Олена Коренєва, Ксенія Мішина, яка заінтригувала заявою і маловідомим фактом про себе, та інші.

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