И слезы, и трепет, и улыбки: участники "Холостячки 2" рассказали о двойном свидании с Огневич

В пятницу, 1 октября, на канале СТБ вышел третий эпизод самого романтического проекта осени - "Холостячка 2". В его рамках у Златы Огневич состоялось двойное свидание - в число счастливчиков попали Олег Плахотнюк и Винченцо Дулепа. Троица побывала на рыбалке, где Холостячка успела пообщаться с каждым из мужчин отдельно.

Винченцо и Олег поделились своими впечатлениями и эмоциями от встречи с главной героиней на своих страницах в Instagram.

На свидание Злата пригласила мужчин на рыбалку. Ловили рыбу они втроем. На встречу с Холостячкой Олег Плахотнюк пришел с цветами и табличкой, где был нанесен текст песни, под которую они танцевали на прошлом свидании. Во время индивидуального общения пара плавала на надувной лодке по водоему. Хмельничанин зачитал артистке стихотворение, которое сам написал, а потом подарил ей браслет с жемчугом.

По словам мужчины, это было очень романтично, и Огневич пробудила в нем особые чувства.

"Я конечно и поверить не мог, что получу второе свидание подряд. Это очень круто. Благодаря наверно моей настойчивости и желанию идти только вперёд. Перефразирую поговорку: "Вижу любовь, не вижу препятствий". Это было максимально романтично. Мы только вдвоём. Совсем рядом друг с другом. Глаза в глаза. Злата удивительная девушка - она разбудила во мне что-то тёплое и чувственное. Она стала для меня ВДОХНОВЕНИЕМ. Я не писал стихи более 10 лет … А получилась настоящая песня. Злата, я благодарен тебе за эти эмоции. Ради таких мгновений стоит жить", - откровенно поделился Плахотнюк.

Следующая часть свидания прошла без Олега. Пока он готовил рыбу, с певицей общался его конкурент. Так, Дулепа и Огневич устроили романтическое рандеву за столиком посреди озера.

Винченцо открылся Злате и рассказал о потере отца, что тронуло девушку до слез. По словам участника, они с Холостячкой даже затронули тему детей.

"Каким было наше первое свидание? Общение тет-а-тет среди озера за бокалом вина. Были и слёзы, и трепет, и лучезарные улыбки. Смесь ярких эмоций и ощущений, и я рад, что прожил их со Златой. Мои родители прожили счастливых 30 лет, я ЗНАЮ что такое хорошая модель семьи. Мечтаю создать свою, со Златой мы вспоминали, какие классные дети у нас получились бы. Я задел сокровенное — тему отца, которого не стало в 2014 году, а боль не утихает до сих пор. Она разделила ее со мной, на глазах пробежали слёзы... Я смог открыться при ней и получил отдачу и понимание! Не хотелось уходить. Совсем. Я рад, что теперь Злата увидела меня другим. Это только начало нашего пути", - рассказал Дулепа.

В результате Злата подарила розу обоим мужчинам и оставила их в проекте.