І сльози, і трепет, і посмішки: учасники "Холостячки 2" розповіли про подвійне побачення з Огневич

У п'ятницю, 1 жовтня, на каналі СТБ вийшов третій епізод найромантичнішого проекту осені - "Холостячка 2". В його рамках у Злати Огневич відбулося подвійне побачення - в число щасливчиків потрапили Олег Плахотнюк і Вінченцо Дулепа. Трійця побувала на рибалці, де Холостячка встигла поспілкуватися з кожним з чоловіків окремо.

Вінченцо і Олег поділилися своїми враженнями та емоціями від зустрічі з головною героїнею на своїх сторінках в Instagram.

На побачення Злата запросила чоловіків на риболовлю. Ловили рибу вони втрьох. На зустріч з Холостячкою Олег Плахотнюк прийшов з квітами і табличкою, де був нанесений текст пісні, під яку вони танцювали на минулому побаченні. Під час індивідуального спілкування пара плавала на надувному човні по водоймі. Хмельничанин зачитав артистці вірш, який сам написав, а потім подарував їй браслет з перлами.

За словами чоловіка, це було дуже романтично, і Огневич пробудила в ньому особливі почуття.

"Я звичайно і повірити не міг, що отримаю друге побачення поспіль. Це дуже круто. Завдяки напевно моєї наполегливості і бажанням йти тільки вперед. Перефразую приказку: "Бачу любов, не бачу перешкод". Це було максимально романтично. Ми тільки удвох. Зовсім поруч один з одним. Очі в очі. Злата дивовижна дівчина - вона розбудила в мені щось тепле і чуттєве. Вона стала для мене натхненням. Я не писав вірші більше 10 років... а вийшла справжня пісня. Злата, я вдячний тобі за ці емоції. Заради таких миттєвостей варто жити", - відверто поділився Плахотнюк.

Наступна частина побачення пройшла без Олега. Поки він готував рибу, зі співачкою спілкувався його конкурент. Так, Дулепа і Огневич влаштували романтичне рандеву за столиком посеред озера.

Вінченцо відкрився Златі і розповів про втрату батька, що зворушило дівчину до сліз. За словами учасника, вони з Холостячкою навіть торкнулися теми дітей.

"Яким було наше перше побачення? Спілкування тет-а-тет серед озера за келихом вина. Були і сльози, і трепет, і променисті посмішки. Суміш яскравих емоцій і відчуттів, і я радий, що прожив їх зі Златою. Мої батьки прожили щасливих 30 років, я знаю, що таке хороша модель сім'ї. Мрію створити свою, зі Златою ми згадували, які класні діти у нас вийшли б. Я зачепив сокровенне - тему батька, якого не стало в 2014 році, а біль не вщухає досі. Вона розділила її зі мною, на очах пробігли сльози... Я зміг відкритися при ній і отримав віддачу і розуміння! Не хотілося йти. Зовсім. Я радий, що тепер Злата побачила мене іншим. Це тільки початок нашого шляху", - розповів Дулепа.

В результаті Злата подарувала троянду обом чоловікам і залишила їх у проекті.