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Сложно, когда тебя отталкивают: выбывший участник "Холостячки 2" раскрыл правду о своем уходе

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 18:10
Сложно, когда тебя отталкивают: выбывший участник "Холостячки 2" раскрыл правду о своем уходе Роман Васильев (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Автор: Ольвия Агаркова

Седьмой выпуск "Холостячки 2" со Златой Огневич заставил сердца поклонников реалити биться чаще. Ведь свидания с участниками становятся все более откровенными, а страсти между конкурентами накаляются. Так, певица поселилась с мужчинами в Одессе в одном доме, а некоторые из них воспользовались открывшимися возможностями и буквально искупали Злату в заботе и внимании, выиграв гораздо больше времени на общение, нежели конкуренты. Также артистка сходила на индивидуальное свидание со стоматологом Романом Васильевым, которое стало для мужчины последним на проекте- на Церемонии Роз звезда попрощалась с ним.

Роман решил поделиться пережитыми эмоциями с подписчиками в Instagram.

"Вчера, просматривая 7 эпизод, пережил те же эмоции, что были в ту ночь. За весь период пребывания на проекте, невозможно не начать испытывать чувства и крайне сложно, когда тебя отталкивают, повесив ярлык, который не соответствует твоему внутреннему миру. Это делает больно…" - поделился эмоциями с поклонниками реалити Роман.

Он рассказал, что ему помогло прийти в себя после возвращения домой и залечить сердечные раны.

Сложно, когда тебя отталкивают: выбывший участник &quot;Холостячки 2&quot; раскрыл правду о своем уходе
Роман Васильев рассказал, что испытал после ухода с проекта (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Когда у меня наступает сложный период в жизни, я беру себя в руки и окунаюсь с головой в работу. Так было и в этот раз", - уточнил он.

Также в "сторис" он отметил, что уже строит планы на будущее и готов их реализовывать.

"Жизнь не останавливается и нужно двигаться вперед . У меня есть еще мечта, которую я хочу реализовать", - признался целеустремленный Роман.

Сложно, когда тебя отталкивают: выбывший участник &quot;Холостячки 2&quot; раскрыл правду о своем уходе

Скриншот (instagram.com/god_of_dentistry)

В студии пост-шоу "Как вийти замуж" Роман признался, что испытал после прощания со Златой. Мужчина также ответил на упрки в излишней демонстрации идеальности и перфекционизма. Он уточнил, что является вежливым и сдержанным человеком, поєтому перед камерами вел себя точно так же, как и в жизни.

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