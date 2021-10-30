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Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 09:33
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади Коллаж РБК-Украина: кто покинул проект "Холостячка 2" в 7 выпуске
Автор: Владимир Костырин

В проекте "Холостячка 2" по итогам седьмого выпуска количество участников сократилось уже до пяти - шоу покинул еще один претендент на сердце главной героини реалити певицы Златы Огневич.

Артистка на церемонии роз не вручила заветный цветок Роману Васильеву.

При этом именно с ним у Златы было самое большое совпадение по результатам опроса о бытовых предпочтениях и жизненных привычек, который устроил ведущий.

Так у зрителей могло создаться впечатление, что Роман и вправду подходит для "холостячки" лучше...

Добавим также, что для закрепления своего "рыцарского образа" стоматолог устроил для певицы конную прогулку на одесском пляже. Однако не все получилось гладко - оказалось, что Злата обзавелась фобией на катание верхом, когда однажды упала с лошади во время съемок клипа.

В итоге артистка решила, что у Романа "завышенные" ожидания от возлюбленной, и соответственно такая требовательность ей не подходит.

Перестарался: &quot;холостячка&quot; Огневич рассталась с участником из-за лошади

Роман Васильев покидает проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Рома, я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. На нашем свидании я поняла, что ты ждешь этого от других. Я совсем не идеальная, и никогда такой не буду", - сказала ему Злата и добавила, что розы у нее для него нет.

Роман отреагировал на решение "холостячки" словами благодарности за подаренные эмоции на проекте и проведенное с ней время, а также признался, что у него действительно стали зарождаться чувства к Злате.

Перестарался: &quot;холостячка&quot; Огневич рассталась с участником из-за лошади

На шоу "Холостячка" после 7 выпуска осталось только пять участников (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Ранее мы писали о том, что участник "Холостячки 2" Роман Васильев раскрыл правду о своем характере и сделал личные признания.

Напомним, на прошлом выпуске шоу "Холостячка 2" Злата Огневич рассталась с тремя кавалерами, однако одному из них дала возможность вернуться в проект, если он выполнит важное условие.

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