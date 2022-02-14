Что смотреть: лучшие фильмы о Дне святого Валентина

Независимо от того проводите ли вы вечер 14 февраля со своей любимой половинкой или в одиночестве, хороший фильм всегда придется кстати.

В День всех влюбленный Lite представляет подборку фильмов, в которых так или иначе фигурирует День святого Валентина. Сохраняйте, чтобы не потерять!

1. "День святого Валентина" (2010)

Отличная комедия, с прекрасным и насыщенным актерским составом. Февральским днем в Лос-Анджелесе "День святого Валентина" сплетает воедино любовные историй с участием звездного состава, в том числе Эштона Катчера, Джессики Альбы, Дженнифер Гарнер, Брэдли Купера, Патрика Демпси, Эммы Робертс, Джулии Робертс, Тейлор Свифт, Тейлор Лотнер, Энн Хэтэуэй, Джейми Фокса и Тофер Грейс.

2. "Моя идеальная пара" (2018)

Еще одна комедия, с довольно забавным сюжетом однако не всегда хорошей игрой актеров. После того как Уэса Робинсона назначили на должность управляющего компанией Robinson Tech, он организовывает поиск новых идей, которые бы позволили увеличить доход организации. Разработчица Вивиан Блэр поделилась с ним программой под названием "Моя идеальная пара", над алгоритмом которой она сутками работала. Уэс увидел потенциал в новом приложении и возможность увеличить прибыль компании, поэтому дал зеленый свет детищу Вивиан. Но, когда им самим предложили использовать "Мою идеальную пару", чтобы найти любовь, алгоритм выдал очень интересные результаты.

3. "Мой кровавый Валентин 3D" (2009)

Фильм ужасов для любителей пощекотать нервишки. Том возвращается в родной городок спустя 10 лет после ужасных событий, произошедших в День святого Валентина. С приездом молодого человека жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка, и подозрения сразу же падают на Тома. Вместе с девушкой Сарой, в которую он когда-то был влюблен, Том обязан найти неуловимого убийцу.

4. "Вечный день Валентина" (2017)

Романтическа мелодрама в стиле "Дня сурка". Кэтрин переживает худший день Валентина в своей жизни. На пути домой она сталкивается с цыганкой, которая накладывает на нее волшебное заклинание. На следующее утро она узнает, что ей предстоит проживать этот день бесконечно, пока она не найдет свою любовь.

5. "Навстречу тьме: Мой Валентин" (2020)

Еще один триллер с элементами ужаса для повышения адреналина. "Мой Валентин" – пятый полнометражный фильм второго сезона сериала"«Навстречу тьме", в котором каждый эпизод является совершенно самостоятельной кинокартиной. Валентайн - поп-певица, которая благополучно ушла от продюсера. Вот только она неожиданно узнаёт, что песни её сочинения исполняет новая восходящая звезда. Оказывается, что после расставания с Валентайн её бывший парень и продюсер Роял быстренько нашёл замену, создал практически клона и начала зарабатывать деньги на старом материале. И разборки между бывшими неизбежно приводят к насилию.