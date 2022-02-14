Що дивитися: кращі фільми про День святого Валентина

Незалежно від того чи проводите ви вечір 14 лютого зі своєю улюбленою половинкою або на самоті, хороший фільм завжди буде доречним.

У День всіх закоханий Lite представляє добірку фільмів, в яких так чи інакше фігурує День святого Валентина. Зберігайте, щоб не втратити!

1. "День святого Валентина" (2010)

Відмінна комедія, з прекрасним і насиченим акторським складом. Лютневим днем в Лос-Анджелесі "День святого Валентина" сплітає воєдино любовні історії за участю зоряного складу, в тому числі Ештона Катчера, Джесіки Альби, Дженніфер Гарнер, Бредлі Купера, Патріка Демпсі, Емми Робертс, Джулії Робертс, Тейлор Свіфт, Тейлор Лотнер, Енн Хетеуей, Джеймі Фокса і Тофер Грейс.

2. "Моя ідеальна пара" (2018)

Ще одна комедія, з досить кумедним сюжетом проте не завжди хорошою грою акторів. Після того як Уеса Робінсона призначили на посаду керуючого компанією Robinson Tech, він організовує пошук нових ідей, які б дозволили збільшити дохід організації. Розробниця Вівіан Блер поділилася з ним програмою під назвою "Моя ідеальна пара", над алгоритмом якої вона цілодобово працювала. Уес побачив потенціал у новому додатку і можливість збільшити прибуток компанії, тому дав зелене світло дітищу Вівіан. Але, коли їм самим запропонували використовувати "мою ідеальну пару", щоб знайти любов, алгоритм видав дуже цікаві результати.

3. "Мій кривавий Валентин 3D" (2009)

Фільм жахів для любителів полоскотати нерви. Том повертається в рідне містечко через 10 років після жахливих подій, що сталися в День святого Валентина. З приїздом молодої людини жителі міста починають вмирати від рук невідомого маніяка, і підозри відразу ж падають на Тома. Разом з дівчиною Сарою, в яку він колись був закоханий, Том зобов'язаний знайти невловимого вбивцю.

4. "Вічний День Валентина" (2017)

Романтична мелодрама в стилі "Дня бабака". Кетрін переживає найгірший день Валентина у своєму житті. На шляху додому вона стикається з циганкою, яка накладає на неї чарівне заклинання. На наступний ранок вона дізнається, що їй належить проживати цей день нескінченно, поки вона не знайде свою любов.

5. "Назустріч пітьмі: мій Валентин" (2020)

Ще один трилер з елементами жаху для підвищення адреналіну. "Мій Валентин" - п'ятий повнометражний фільм другого сезону серіалу«" назустріч пітьмі", в якому кожен епізод є абсолютно самостійною кінокартиною. Валентайн-поп-співачка, яка благополучно пішла від продюсера. Ось тільки вона несподівано дізнається, що пісні її твори виконує Нова висхідна зірка. Виявляється, що після розставання з Валентайн її колишній хлопець і продюсер Роял швиденько знайшов заміну, створив практично клону і почала заробляти гроші на старому матеріалі. І розбирання між колишніми неминуче призводять до насильства.