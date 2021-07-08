Срочно повторить: Хейли Бибер восхитила сеть модным оттенком волос, который подойдет всем
Хейли Бибер слегка поменяла имидж, сделав свои белокурые волосы более натуральными. Стилисты освежили прическу девушки, добавив пару модных акцентов. Берем на заметку!
Видео и фото в новом образе жена Джастина Бибера запостила в своем блоге.
Хейли позирует в белой футболке и сине-зеленой спортивной куртке. Такой простой образ, как обычно, выглядел на модели невероятно стильно. Она сделала макияж в натуральных тонах с бронзовым блеском на веках и скулах. А волосы уложила в легкую укладку beach waves. Она отлично подчеркнула, что звезда побывала у своего hair-стилиста.
Новый оттенок волос к лицу самой Хели, но подойдет всем (фото/видео: instagram.com/haileybieber)
Хейли сделала модное окрашивание, добавив высветленных прядей у лица, при этом корни остались ее натурального холодного оттенка. Длину 24-летняя модель также слегка отрегулировала, теперь волосы спускаются чуть ниже плеч. Идеально для жаркого лета! К слову, светлые пряди отлично "впишутся" в любой образ, независимо от цветотипа.
Напомним, недавно Хейли в компании мужа побывала на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон. Для светского события икона стиля выбрала весьма провокационный наряд, оголив живот.